"No merecía quedar sin los besos de su papá": el dolor por el hijo del camionero asesinado por un policía

domingo, 11 de febrero de 2024 11:49

En cada palabra vertida hay mucho dolor pero también mucha fuerza que comienza a consolidarse ahora en un pedido común de justicia. Este viernes en la noche murió un hombre acribillado en una persecución policial. Tenía 37 años y se llamaba Federico Orihuela.

Era oriundo de La Rioja y había venido a San Juan a trabajar como camionero, con una carga de melones de Caucete. Acá encontró la muerte cuando cometió la contravención a metros del Safari tras las Sierras de Valle Fértil. Una persecución de 20 kilómetros, dejó al hombre sin vida con cinco disparos en su torax.

Tras ser asesinado, la familia de Federico usó las redes sociales para pedir justicia. Pero especialmente para hacer tomar conciencia porque a quien mataron fue al padre de un niño que hoy llora por su padre, lo espera y lo extraña.

Cristian Arrieta era cuñado de Federico y a través de facebook escribió un largo posteo en el que contó la relación que Federico tuvo con su hijo Jonas. "Cuando Fede volvía de viaje Jonas esperaba que su papá lo buscara para compartir muchas tardes... las que ambos podían... cuando podían o querían...", escribió.

Además definió lo ocurrido como una "cacería": "Lo que sucedió no fue una tragedia, fue un ASESINATO, una MASACRE a sangre fría, premeditada desde el comienzo, ya que en ningún momento intentaron reducir en el mismo lugar a quien estaba cometiendo una CONTRAVENCIÓN (Fede tenia una estatura de menos de 1,75 mts. su peso estoy seguro no llegaba ni a 80 kg.), sino que le pidieron que manejara su propio camioncito (como para tener solo una excusa para iniciar LA CACERIA"

Finalmente le pidió al gobernador que no sólo pague por lo ocurrido el oficial detenido sino también el jefe que dio luz verde a la persecución como aquellos que acompañaron en el móvil policial y no detuvieron el accionar del efectivo que disparó: "Sin el más mínimo remordimiento de quien disparaba, de quien manejaba, de quien iba en el asiento trasero, de quien era jefe de operativo, de quienes iban en otros móviles policiales (patrulleros y motos), de quienes operaban la radio policial, de quienes estaban a cargo de ese operativo, de quien diseñó y ordenó el desalojo del lugar en el que el camión estaba ESTACIONADO".

A continuación el posteo:

Por JONAS ...

Porque no se merecía quedarse sin los besos y abrazos de su Papá.

Porque lo va a extrañar...

Porque no queremos que lo olvide...

Porque amaba a su papá con todo su corazón...

Porque le arrebataron un pedazo de él, sin razón, sin sentido...

Hoy todos quieren saber de Fede, pero yo quiero hablarles de Jonás... su hijito, mi sobrino, mi ahijado, un pedazo de mi corazón...

Jonas vive en mi casa paterna, con su mamá (mi hna) y su abuela (Nonina)... en Chepes ... y si bien hace años sus Papás ya no están juntos, Kary (su mamá) y nosotros (su flia materna) supimos poner por sobre todo el inmenso amor que TODOS tenemos por JONAS....

Hablaba con su papá por celu cuando estaba de viaje en el camión... El Merceditos rojito que dice Jonas en el guardabarro, y cuando Fede volvía de viaje Jonas esperaba que su papá lo buscara para compartir muchas tardes... las que ambos podían... cuando podían o querían...

Jonas tiene mucho amor y contención de todos nosotros su flia materna y también mucho amor de su flia paterna...

Pero Jonas ya no tiene a Fede, a su papá, porque UNOS (plural) ASESINOS, lo acribillaron, lo masacraron y actuaron con una saña nunca antes vista en San Juan, según palabras del propio Comisario Gral. de la Policía de San Juan.

Estos asesinos son funcionarios policiales de San Juan, y deben responder por éste crimen.

Lo que sucedió no fue una tragedia, fue un ASESINATO, una MASACRE a sangre fría, premeditada desde el comienzo, ya que en ningún momento intentaron reducir en el mismo lugar a quien estaba cometiendo una CONTRAVENCIÓN (Fede tenia una estatura de menos de 1,75 mts. su peso estoy seguro no llegaba ni a 80 kg.), sino que le pidieron que manejara su propio camioncito (como para tener solo una excusa para iniciar LA CACERIA y durante un trayecto de muchos kms (20 aprox), subían la escalada de violencia , vaciando cargadores de sus propias armas reglamentarias, además de la de uno de sus compañeros, hasta dar 16 balazos (DIECISEIS) en el camión (el merceditos rojito que dice Jonas y no anda a más de 60 km /hora) y que terminaron con la vida de Fede, sin el más mínimo remordimiento de quien disparaba, de quien manejaba, de quien iba en el asiento trasero, de quien era jefe de operativo, de quienes iban en otros móviles policiales (patrulleros y motos), de quienes operaban la radio policial, de quienes estaban a cargo de ese operativo, de quien diseñó y ordenó el desalojo del lugar en el que el camión estaba ESTACIONADO... porque allí comenzó y debió terminar todo, reduciendo y deteniendo CONTRAVENCIONALMENTE a quien supuestamente no quería cumplir una orden de la Policía, subiendo y llevándolo (en el patrullero) , trasladando DESPUES y con personal policial el camioncito...



Pero NO.... TODOS LOS FUNCIONARIOS POLICIALES antes descriptos en vez de intentar parar ESTA LOCURA, actuar con cordura, preparación y profesionalismo, OPTARON por CALLAR y PARTICIPAR de una CACERIA HUMANA contra Fede, el Papá de nuestro amado JONAS.

Jonas ya no tiene a Fede, pero me tiene a mi a su padrino, a su tío papá (como siempre me dice) a su tíos y primos, a su Nonina, y vamos a luchar para que el tenga Justicia por su Papá Fede.

Por Jonas, vamos a ir dentro del marco de la ley hasta las últimas consecuencias para que se haga JUSTICIA.

Hasta que TODOS, TODOS, TODOS, absolutamente TODOS los que contribuyeron con acciones u omisiones, siendo partícipes necesarios o responsables en la cadena de mando, hayan perpetrado esta tragedia familiar, paguen por esta salvajada que hicieron, dejando a Jonas sin su Papá, injusta y brutalmente.

Sres/Sras autoridades gubernamentales, institucionales (Policía) y Judiciales de la Pcia de San Juan, esperamos, como flia de Jonas, que estén a la altura de las circunstancias, y se haga justicia por el ASESINATO de Fede.

Lo necesita Jonas, que nos tiene a nosotros para defenderlo, para cuidarlo, para amarlo, y para demostrarle que no vamos a dejar que la muerte de su Papá sea en vano.

Ya Fede no está y queremos que descanse en paz.

Jonas , changuito de mi corazón y mi alma, aquí estamos para seguir viviendo a pesar de todo, y para ayudarte a ser feliz... a pesar de de LAS BESTIAS que te arrebataron a tu Papá.