Investigarán las condiciones de los Adultos Mayores en San Juan y brindarán capacitaciones

domingo, 11 de febrero de 2024 22:51

Alejandro Ocampo, director de Políticas para Personas Mayores, sostuvo que vienen trabajando fuertemente en diferentes lineamientos en San Juan. Algunos ya se pusieron en marcha y otros se concretarán a partir de marzo de este 2024. El referente a cargo de la cartera destacó que abrieron tres áreas claves que aportarán información de suma importancia.

Investigación, Educación y el Equipo Itinerante fueron las áreas que abrieron en este 2024 y que tendrán un rol clave en la dirección. Estas permitirán la apertura de nuevos programas, contención, tratamiento de casos y un registro detallado de la situación de los Adultos Mayores en la provincia. También, pondrán el foco en diferentes capacitaciones con el objetivo de dar a conocer la temática, potenciar la creatividad y brindar herramientas con salida laboral.

“El objetivo es trabajar por los derechos de las personas mayores. Como acción principal en este tiempo hemos puesto toda la energía en reorganizar la estructura de la dirección. Hemos modificado y creado nuevas áreas (oficinas), con la idea de poder funcionalizar un poco más la dirección y tener un alcance más federal en el territorio provincial”, comentó Ocampo a Diario La Provincia SJ.

Posteriormente, subrayó que área de Investigación fue más que positiva ya que les permite saber realmente cuál es la situación de los mayores en San Juan. Argentina está entre los tres países más envejecidos a nivel de Latinoamérica y el Caribe. En este escenario, sostuvo que “el área fue fundamental”. Además, resaltó que contarán con área Educativa, que potenciará la creatividad de todos.

Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ

Luego, sumaron un equipo itinerante donde contarán con diferentes profesionales que van a salir a capacitar y brindar información sobre lo que es trabajar con las Personas Mayores. “Estamos creando un área que tendrá que ver con la parte cultural donde habrá cine, radio y otras cuestiones”, comentó.

Ocampo comentó que van a tener mucho trabajo territorio y en marzo comenzarán con talleres fijos y diversas actividades. Y agregó que no erradicaron nada de lo que se hizo, pero buscaran potenciar cada una de las propuestas. “Todo lo que venía de antes lo vamos a seguir manteniendo y lo vamos a potenciar. Se vino trabajando bastante bien y hemos agregado actividades nuevas y donde no podamos llegar vamos a estar con la parte itinerante”, indicó.

San Juan está entre las 5 provincias más envejecidas. “Hay que actuar con los municipios y vamos a lanzar campañas por el Buen Trato a las personas mayores, que no queden solo en una fecha, sino que sean permanentes. Vamos a ver si podemos trabajar con los centros de jubilados, que por ahí están en una situación que no pueden acceder algunos beneficios porque no tienen personería jurídica. vamos a tener una persona que se encargarán de eso; asesorar y demás”, contó.

Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ

Luego, desatacó que cuentan con muchos talleres de folclore, actividad física, recreación, teatro y cine. “Hay que trabajar el tema de la salud, economía social, por eso vamos a generar muchos proyectos que tenga que ver con salidas laborales porque muchos se jubilan y tienen que seguir trabajando porque no les alcanza. En síntesis, tenemos un gran desafío por delante”, subrayó.

El trabajo clave de la Dirección

Esta dirección tiene varios ejes y varias áreas a trabajar. Una de las áreas más fuertes que tienen es la del equipo técnico, que está compuesto por trabajadores sociales, asistentes y abogadas que trabajan todo lo que es la parte de casos de violencia, abusos y judicialización. Están en estrecha relación con temas de la justicia porque lamentablemente tienen un gran índice de abuso y maltrato a las personas mayores.

"Después tenemos otro equipo, que será nuevo en el trabajo que vamos hacer. Hay que erradicar todo ese tipo de abuso y maltrato y violencia. Vamos armar un equipo interdisciplinario, donde nosotros podamos ir, no solo a resolver los casos, que nos llegan de toda la provincia, hay que empezar aceitar varias cuestiones. No nos podemos quedar con esto de resolver los casos, nosotros tenemos que ir a raíz y erradicar todo tipo de abuso hacia las personas mayores. Vamos a tener mucho territorio", indicó el profesional. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

Otra de las acciones que estuvieron haciendo con el área de Investigación fue precisamente un registro de datos. Esto lo lograron gracias al aporte de varias instituciones como el INDEC, la Dirección de Discapacidad, Género, la gente del Servicio Penitenciario, especialistas en Gerontología y demás. Estos datos serán refinados para poder tener en detalle la situación de los Adultos Mayores en la provincia.

"Sinceramente la situación de las personas mayores en la provincia como en el país es mala. Es el grupo más vulnerable y socialmente son los quedan al último. Es por eso que el señor Gobernador, y el Ministro de Familia y Desarrollo Humanos nos encargaron que generemos acciones para los Adultos", cerró.

Mirada

"Vamos a tener una mirada más inclusiva con los varones porque siempre hubo propuestas o los talleres siempre estuvieron dirigidos al público femenino", resaltó el referente de la cartera, Alejandro Ocampo.

Posteriormente, sumó que "vamos a dar mucha importancia al tema de deporte, ya que la persona se motiva. Vamos a tener muchas actividades".

Lo que se viene

Desde la Dirección están armando una capacitación de Lengua de Señas. "Queremos llegar para que cada centro de jubilados una persona (el presidente) o dos o tres más que maneje este tipo de comunicación", subrayó Ocampo.

Posteriormente, destacó que "la realidad es que tenemos varias personas que necesitan capacitarse en esto para poder abordar a una persona cuando quieran comunicarse",

El eje de comunicación será fundamental en esta dirección.