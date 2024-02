Trabajarán en San Juan en la salud cerebral de los niños a través de la música

sábado, 10 de febrero de 2024 09:08

Trabajar sobre la salud cerebral para evitar enfermedades neuronales desde las edades más tempranas. Con ese objetivo se aplicará en San Juan un proyecto de características internacionales y que llegó a la provincia de la mano del psicólogo sanjuanino especialista en neurociencia, Agustín Ibañez. La iniciativa ya cuenta con un convenio con el ministerio de Salud de la provincia y se aplicará de la mano de la reconocida asociación de Oxford, Atlantic Philanthropies.

Se trata de una iniciativa que va a trabajar con los chicos en edad escolar, a quienes se les va a enseñar música pero como herramienta para cuidar la salud cerebral y prevenir enfermedades."Es un proyecto maravilloso apoyado por el Atlantic Philanthropies, que es una institución en Oxford con la que venimos trabajando ya hace tiempo. Hay dos músicos locales de Chimba que salieron de un barrio muy vulnerable y que tocan guitarra a cuatro manos", comenzó explicando Ibáñez a Diario La Provincia SJ.

Se trata de Copi Vida, un duo sanjuanino que tocan en una sola guitarra por eso se llama a cuatro manos. Ellos van a enseñarle a los chicos de poblaciones vulnerables todo lo vinculado a la salud cerebral pero con la música como herramienta. "A la vez tenemos los embajadores de salud cerebral que están formados con nosotros que van a hablar con las familias, con los chicos que les van a enseñar cómo prevenir la salud cerebral, cómo desarrollar prosocialidad, cómo desarrollar vínculos sanos para que en el fondo empecemos a abordar el futuro de estos chicos", agregó Ibáñez.

Agustín Ibañez nació en San Juan y la brújula de la vida lo llevó a viajar por distintos puntos del mundo para capacitarse. Es neurocientífico e investiga las bases neurocognitivas de la demencia en Latinoamérica. Además cómo se aplica las neurociencias cognitivas, afectivas y sociales en ámbitos relevantes para la sociedad. En su largo currículum se puede leer que es director del Centro de Neurociencias Cognitivas (CNC) y de la Licenciatura de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés; investigador del CONICET en la Argentina, director del Latin American Brain Health Institute (BrainLat) de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute (GBHI) de la University of California San Francisco (UCSF), Estados Unidos. Creó y coordina, junto a Mario Parra, el Latin America and the Caribbean Consortium on Dementia (LAC-CD) y es codirector del Multi-partner consortium to expand dementia research in Latin America (ReDLat).

Esta semana Ibañez firmó un convenio con el ministerio de Salud de San Juan para brindar capacitaciones en salud cerebral, no sólo a niños sino también a profesionales de la salud de la provincia.

"Hay que hacer cambios de vida, hay que pensar que el futuro de tu salud cerebral es tan importante como el futuro económico. Es invertir en tu salud. Y la forma de invertir en tu salud es generar hábitos saludables. Nosotros podemos ayudar a hacer ese cambio cultural que es esencial para nuestra provincia", finalizó.