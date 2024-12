El precio del protector solar cada vez más alto: a cuánto se consiguen en las farmacias de San Juan

lunes, 9 de diciembre de 2024 14:48

Con la llegada de las vacaciones de verano, uno de los productos más buscados por quienes cuidan su piel es el protector solar, esencial para evitar los daños causados por la exposición prolongada al sol y los rayos ultravioletas. Sin embargo, en San Juan, al igual que en el resto del país, las farmacias han comenzado a registrar una disminución en la demanda de este producto, a pesar de la preocupación por la salud dérmica durante la temporada estival.

Mauricio Caif, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias, detalló a Diario La Provincia SJ que las ventas en general han caído significativamente en el último año. En cuanto a los medicamentos éticos, la disminución alcanza un 4% mensual, mientras que en el rubro de perfumería la caída ronda el 18%. "La situación del sector es bastante compleja, especialmente con el aumento de los gastos fijos de las farmacias. La situación es crítica", indicó.

En cuanto a los protectores solares, Caif señaló que la demanda es baja. "Las ventas están bastante tranquilas. Los protectores solares rondan los $30 mil en promedio, lo que hace que no toda la gente pueda acceder a ellos. Estamos en el inicio de la temporada, pero las ventas no están despegando", explicó para luego agregar: "No creemos que este verano las ventas aumenten. Sabemos que la situación está complicada para todos, por lo que no esperamos un repunte en la demanda".

En comparación con el escenario de 2023, Caif recordó: "El año pasado tuvimos más movimiento porque, aunque la economía estuvo en recesión, las farmacias no fueron ajenas a la situación. El problema del sector sigue siendo ese".

"Esperamos que el próximo año sea mejor, que la situación repunte y que las cosas cambien", concluyó.