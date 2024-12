Detallaron las propuestas deportivas para el fin de semana en San Juan

sábado, 7 de diciembre de 2024 11:41

Durante el fin de semana, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

A1 Pádel – Banco San Juan Open

Este fin de semana se definirá el campeonato que se está disputando en el estadio Aldo Cantoni, y por primera vez en la provincia. El sábado las semifinales serán a partir de las 19 y el domingo la gran final, también a las 19.

Las entradas están en venta en boleterías del estadio o vía online a través de Autoentrada.com.

Clínica y torneo de Tenis de Mesa Adaptado

El certamen participativo se jugará el sábado 07, de 9 a 22 horas, en el mismo Centro Cultural.

Mundialito Inclusivo San Juan 2024

El torneo de hockey sobre patines del que participará Olimpia de San Juan, Argentinos Juniors de Buenos Aires y Red Star de Chile. La actividad irá de 15 a 17 horas, en el parquet del velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito.

Adultos Activos

El encuentro interdepartamental será el sábado 07 en el Camping San Antonio, Departamento Sarmiento. El horario de actividad es de 10 a 18.

Finales de Liguilla de Rawson

El cierre del torneo está previsto para el sábado 07, a partir de las 14 horas, en el campo principal del estadio San Juan del Bicentenario.

Hockey sobre patines

Torneo de Hockey – Richet Zapata

El certamen, que está celebrando su cuarta edición, tendrá las finales el domingo 08 en el club santaluceño. La actividad en las Colonias Unidas comenzará a las 16 horas. Las categorías son Sub 13 masculino y Sub 15 en ambas ramas.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Segunda División – Femenino programación de la Superfinal de la categoría.

Sábado 07/12

Universidad vs. Sp. Rivadavia.

19 horas.

Estadio: Club Sportivo Desamparados.

Entrada: $ 3.000 por persona.

Liga de Fútbol Infantil

Las finales de este gran encuentro infantil, torneo tradicional de la provincia, se llevarán a cabo el domingo 08 en el estadio San Juan del Bicentenario, desde las 18 a 23 horas.



Torneo Regional Federal Amateur 2024-2025

Región Cuyo

Tercera Fase

Equipos de San Juan.

Partidos de Ida.

Sábado 07/12: Atlético Argentino de Mendoza vs Sportivo Desamparados (17:00 horas), Atenas de Pocito vs Peñaflor de San Martín (17:30) y San Miguel de Albardón vs Unión de Villa Krause (18:00).

Domingo 08/12: Minero Argentino vs San Martín de Rodeo (17:30).



Duatlón Aventura

Este domingo 08 de diciembre finalizará el campeonato sanjuanino de duatlón aventura. La convocatoria será en el Departamento San Martín.

Ciclismo

Federación Ciclista Sanjuanina

Este domingo 08 se disputará la 11° edición de Doble Cerrillo, tercera fecha de la temporada sanjuanina de ruta 2024-2025. La concentración será a las 8:30 horas en calle Diagonal San Martín, frente a la Municipalidad de 9 de Julio. La largada será 9:30 horas. El pelotón pedaleará hasta el Cerrillo y retornará a 9 de Julio para finalizar la carrera frente al edificio municipal.

Libres y Máster

La Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster organizará este sábado 07 el Circuito San Martín. La carrera de ruta comenzará a las 16 horas, en calle Sarmiento antes de Nacional.



Básquetbol

Nivel 1 – Masculino: resultados y programación de semifinales del Torneo Clausura.

Nivel 1 – Femenino: resultados y programación de la cuarta y quinta fecha del Torneo Clausura.

Fecha 5

Domingo 08/12

18 horas: Lanteri vs Estrella.

20 horas: Aramburu vs Urquiza.

Libre: Sanjuanino Junior.



Zona Par

Fecha 5

Domingo 08/12

18 horas: Del Bono vs Jáchal BC.

22 horas: Isca Yacu vs Universidad.



Hockey sobre Césped

Asociación Sanjuanina

Este fin de semana se disputarán las finales de las categorías femeninas y de la Primera masculina.

