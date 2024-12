El CIDI recibió más de 300.000 solicitudes de turno desde su implementación

domingo, 29 de diciembre de 2024 07:40

El chatbot del gobierno para la entrega de turnos y realización de trámites por WhatsApp cerrará el 2024 con un registro de 306,806 solicitudes de turnos al 12 de diciembre, desde su implementación el 22 de marzo. El asistente virtual CIDI modernizó las diligencias en varios aspectos tuvo un importante impacto en el sistema sanitario, evitando las largas filas desde horas de la madrugada para conseguir atención médica.

El pico de los pedidos fue en septiembre, alcanzando los 40.735, lo que representó el 13.28% del total. Le siguió el mes de julio con 38.892 (12.68%) y en tercer lugar agosto con 38.099 (12.42%).

"En la gente que lo utiliza ha tenido buena aceptación porque en los trámites digitales del gobierno les resulta muy cómodo y muy rápido poder sacar un turno no solo de salud", dijo el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado del Ministerio de Economía, Fabricio Echegaray, a Diario La Provincia SJ.

Al respecto, mencionó los avances y cambios que se implementaron durante 2024: "También hemos puesto el sistema de turnos para el Archivo General de la Provincia y ahora para el tema del Registro Civil". En este sentido, agregó: "Es muy ágil y muy rápido, cuando antes te llevaba un tiempo poder hacerlo".

En un principio, el sistema estaba desarrollado con una tecnología que provocaba un gasto bastante importante. En este sentido, remarcó: "Cambiamos de tecnología porque lo hemos hecho con gente de acá de San Juan. Pero cuando cambiamos de prestador, pasamos de algo que se gastaba por mensaje a pagar por conversación, cobra cada 24 y permitimos ahorrar".

Uno de los aspectos claves fue que la herramienta permitía ver los mensajes y el flujo de los mismos. "Al principio, la gente cuando le decía que tenía que elegir una opción escribía con palabras, mandaba audio o llamaba por teléfono". En esta línea, agregó: "Estamos tratando de aplicarle más inteligencia a la respuesta. Si solicitaban un turno, ver por qué no lo podían lograr".

Según informó, el 80% de la interacción se la lleva Salud. "Había una necesidad muy grande en los turnos de salud que no la pudimos medir antes de lanzarlo, y cuando se lanza había una demanda que no estaba contemplada". También dijo: "Hemos notado que había gente que estaba mal registrada, que daba turnos en otros departamentos".

Uno de los problemas esenciales y desafíos a resolver es el margen de inasistencias, es decir, gente que pide turno y no asiste. "El margen de inasistencias es muy alto, es un dato que tiene Salud. El ministro de Salud hablaba de un 40% de gente que sacaba turno y no iba. Queríamos ver cómo lo podemos canalizar porque si no estamos jugando con el CIDI, de alguna forma queremos ver cómo resolverlo", evaluó.

En cuanto al trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, dijo que han pedido mandar el croquis, el punto de la zona y los colectivos para facilitar la experiencia. "Estamos trabajando en eso, pero se ha permitido poder mejorar el flujo, la ida y vuelta de los mensajes", remarcó.

También mencionó la facilidad que se ha brindado a la hora de pedir turnos para acceder al archivo provincial, en este caso en un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno, "yo puedo pedir un turno para que me vayan preparando los materiales y a la hora de consultar ya esté todo listo".

Finalmente, expresó: "Le estamos devolviendo tiempo y calidad de vida a las personas, en eso pensamos cuando lanzamos todas estas herramientas digitales".

EL CIDI EN DATOS

Solicitudes de Turno:

- Más de 306,806 solicitudes de turnos registradas al 12 de diciembre de 2024 desde su implementación del CIDI el 22 de marzo de 2024.

Picos de Solicitudes:

- Septiembre 2024: 40,735 solicitudes (13.28% del total).

- Julio 2024: 38,892 solicitudes (12.68%).

- Agosto 2024: 38,099 solicitudes (12.42%).

Interacción con Salud:

- 80% de la interacción del sistema corresponde a solicitudes de salud.

- 40% de inasistencias a los turnos solicitados.