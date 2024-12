Revelaron por qué más sanjuaninos cobran los premios de Telekino, Quini 6, Lotto y Brinco

sábado, 28 de diciembre de 2024 09:38

Todas las semanas, uno, dos o más sanjuaninos ganan algún premio de las jugadas nacionales de azar. Lo que antes parecía lejano, hoy se ve constante y generó el interrogante: ¿Ahora San Juan tiene más suerte?, ¿por qué antes no se daban tantos ganadores?. Desde la Caja de Acción Social de San Juan explicaron que ahora se informa cada jugada nacional que sale en San Juan, algo que antes no ocurría y por eso los premios se perdían.

Por eso, este 2024 se define como "muy positivo" en términos de premios entregados y la transparencia en su difusión. Rolando Tello, gerente de Juegos de la Caja, destacó que en los últimos meses se cobró el 100% de los premios. "Antes había más premios que no se entregaban y no había una difusión en la Caja de Acción Social, por eso a partir de esta nueva gestión y de recabar ese tipo de información, he dicho que hasta los premios más chicos se publiquen", señaló a Diario La Provincia SJ.

Según explicó el gerente, hasta el año pasado, muchos de los premios más pequeños no se reclamaban porque los jugadores no sabían que los habían ganado. Ahora, con un esfuerzo de comunicación más efectivo, la Caja de Acción Social asegura que todos los premios, incluso aquellos con montos de 500 mil pesos, sean publicados. Esto no solo ha permitido aumentar la transparencia, sino también ayudar a los jugadores a verificar sus números y evitar que los premios prescriban, ya que el plazo de cobro es de solo 15 días, una normativa que proviene de las empresas organizadoras como Quini 6 y Lotto.

"Es importante que la gente lo sepa, primero porque salen premios chicos en San Juan o no tan chicos y segundo porque ayuda al que jugó a verificar el número, porque muchas veces pasaba que a veces la gente no verificaba los números o verificaba tarde y se perdía el premio", comentó Tello.

PREMIOS ENTREGADOS

Los premios entregados no solo benefician a los jugadores, sino que también tienen un impacto directo en la economía de la provincia. En lo que va del año, la Caja de Acción Social ha entregado premios por más de 8.800 millones de pesos solo en Quiniela, con un 50% de los ingresos destinados a Renta General de la Provincia, lo que permite financiar importantes obras de asistencia social.

En cuanto a los juegos foráneos como Lotto, Quini 6, Telekino y Brinco, la cifra también es destacable: se han pagado más de 1.692 millones de pesos en premios. La gestión actual ha logrado reducir la cantidad de premios no reclamados a un mínimo cercano al 5%, y en los últimos seis meses, el porcentaje de premios cobrados ha alcanzado el 100%.

Un aspecto clave que Tello subrayó fue el compromiso con la privacidad de los ganadores. "Nosotros no conocemos a los ganadores de los premios, ni siquiera al ganador de los 5.000 millones de Telekino. Ellos llenan su formulario, el premio se les transfiere a sus cuentas y todo se maneja con el mayor nivel de anonimato", afirmó el gerente, asegurando que se respetan estrictamente las normativas sobre confidencialidad.

LO QUE VIENE

Además de la entrega de premios, la Caja de Acción Social ha implementado nuevas oportunidades para los jugadores. En el próximo sorteo de cupones no premiados, realizado en el Teatro Municipal de San Juan, los jugadores de Quiniela y La Fortunata que no hayan ganado en sus apuestas tendrán una segunda oportunidad de obtener premios.

Vale destacar que se ha creado dos nuevas "cruzadas", iniciativas de ayuda social que se suman a las tradicionales de Educación, Salud y Adulto Mayor. Este año, la Caja lanzó las cruzadas de apoyo a merenderos y escuelitas deportivas, con el objetivo de brindar asistencia a sectores vulnerables de la provincia.

"Lo más importante es que la gente juegue legalmente y responsablemente, y que todo lo que se recauda a través de estos juegos revierta en beneficio de la comunidad. Este es el objetivo de nuestra gestión y seguiremos trabajando para mejorar cada vez más", concluyó el gerente.