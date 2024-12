Amor por los más pequeñitos: Unidos por un Sueño prepara una gran caravana para reyes

sábado, 28 de diciembre de 2024 16:57

Después de una gran actividad en Navidad, el grupo solidario Unidos por un sueño se prepara con mucho entusiasmo para la gran caravana de Reyes que realizará el próximo 6 de enero a las 21.00.

"Estamos pidiendo juguetes que que estén en buen estado. Y ahora pido de cinco chupetines para arriba por persona. Cada vez se nos hace más largo la tirada de la caravana de Reyes, y no queremos que ningún niño se quede sin sus golosinas", contó Gachy Bianconi, la creadora del grupo, a Diario La Provincia.

Gachy cuenta con la ayuda de su hijo mayor y dos vecinos para que los reyes participen de su caravana. La idea es volver a realizar su recorrido por calles de Chimbas y una parte de Rivadavia, si las donaciones lo permiten seguirán avanzando. "Las donaciones las recibimos, acá en el barrio Costaneras 5, detrás del barrio Los Pinos, en Chimbas y si no, que me manden un mensajito a mi numerito y las retiramos nosotros", agregó. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al número 2644 41-5307

"El 23 repartimos pancitos en la esquina del Libertador y Santa María de Oro con papá Noel con sus duendes. Y el 24 hicimos la cena navideña en el Hospital Rawson", contó.







"Todo el año estamos en actividad. Después de Reyes descansamos para luego ponernos en actividad y en agosto hacemos nueve chocolates con la ayuda de la gente solidaria que nos dona cosas sumado a lo que nosotros vendemos como empanadas, pizetas, tómbolas y bingos", añadió.



Los inicios

El grupo solidario va a cumplir seis años de trabajo por el prójimo. Todo comenzó después de varias situaciones de perdida de seres queridos que golpearon fuerte a Gachy.



"Cuando después que perdí a mi mamá y mi marido, entramos en un pozo muy depresivo con mis hijos. Pasaron casi dos meses, un día me levanté en la mañana, me estaba mirando al espejo mientras me caminaba, me pasó algo en mi cuerpo y en mi cabeza que es inexplicable, pero muy bonito. Entonces dije, ¿por qué no hacer un grupo solidario y ayudar?", resaltó.

"Hicimos un grupo y tuve muchísimos chicos que me dijeron que sí. En ese tiempo tenía más de 60, todos adolescentes. Todos querían hacer de todo, todos querían hacer de todo y el primer chocolate lo hice en Las Talas, en Caucete. Tuve el apoyo de él y mi papá me regaló una trafic para llevar las cosas que necesitamos", recordó Gachy