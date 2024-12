Silvana, la entrenadora que revitaliza a los "jóvenes" de la tercera edad

viernes, 27 de diciembre de 2024 15:38

Silvana Saravia, originaria de Buenos Aires, llegó a San Juan en busca de nuevas oportunidades. Después de sufrir la pérdida de su hijo, un bebé de apenas un año en un accidente de tránsito, decidió comenzar de nuevo hace tres años. A sus 45 años, se ha convertido en una fuente de energía para los "jóvenes" de la tercera edad, trabajando como personal trainer y ofreciendo clases de zumba en un club de jubilados.

"Vine sola, soy mamá de dos chicas y abuela. Mi hija más chica tiene 20 años, la mayor tiene 25, y mi nieto tiene 5 y mi nieta un añito", compartió Silvana con Diario La Provincia SJ, quien ha logrado convertir su dolor en una fuente de inspiración. "En Buenos Aires era gendarme, pero un accidente de tránsito causó la pérdida de un hijo. Eso fue lo que me trajo a San Juan", recordó.

Silvana enfrentó un periodo muy difícil tras su pérdida, atravesando un duelo que incluso le afectó la memoria, algo que logró recuperar gracias a un tratamiento psicológico y psiquiátrico que con el tiempo dio resultados. "Cuando tienes la pérdida de un hijo y no lo dejas ir, no encuentras un camino", comentó. A pesar de su sufrimiento, tomó la decisión de reiniciar su vida. "Tenía una conocida aquí, y a través de ella, un día decidí dejar Buenos Aires para empezar de cero. No solo sufrí una pérdida, sino que también atravesé una separación complicada", añadió.

"Cuando tienes la pérdida de un hijo y no lo dejas ir, no encuentras un camino"

Al llegar a San Juan, Silvana comenzó a dar clases de taekwondo a niños en el Club Unión de Alto de Sierra, donde "todo comenzó". "Apenas llegué, a los cuatro meses conseguí ese primer trabajo. No solo quería quedarme con eso, sino buscar más oportunidades, porque no podía vivir solo de eso", explicó.

Actualmente, Silvana trabaja como personal trainer en el Club de Jubilados de Alto de Sierra y cuida a una señora mayor que requiere atención especial. "Me empezó a interesar esta experiencia. Primero fue cuidar a esta señora, luego comenzaron a llegar libros y mucho contenido que empecé a explorar. Fue así como decidí quedarme aquí", relató.



Con su amplia experiencia en taekwondo y defensa personal, Silvana ha adaptado sus enseñanzas a las necesidades de sus alumnos mayores. "Los ejercicios no son iguales para todos los adultos mayores, dependen de su capacidad y enfermedades. Tengo un alumno con Parkinson y diabetes, y trabajamos movimientos básicos que no tienen impacto", detalló.

El impacto de su trabajo es notable. "Otro alumno tiene EPOC, le costaba caminar y ahora puede trotar. Me encantaría dedicarme toda mi vida a trabajar con adultos mayores, realmente me apasiona", dice con entusiasmo. Para Silvana, la edad es solo un número. "Cuando uno comienza a envejecer, se vuelve niño otra vez. Les digo a mis alumnos que el ejercicio les eleva el ánimo, se sienten más felices y tienen mayor capacidad emocional".



Silvana ha notado cambios significativos en sus alumnas: "Hoy se sienten más vivas, menos tímidas, y todo eso lo logra el ejercicio y el baile". Su misión es clara: revitalizar a los "jóvenes" de la tercera edad, recordándoles que, sin importar la edad, siempre hay espacio para la alegría y el movimiento.