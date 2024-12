Inauguraron las obras de remodelación de una histórica plaza de Santa Lucía

jueves, 26 de diciembre de 2024 21:38

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego inauguraron las remodelaciones de una plaza significativa para los vecinos. Se trata de la plaza "Domingo Faustino Sarmiento" de Alto de Sierra.

"Estamos inaugurando una obra muy linda que realmente enaltece a la zona de Alto de Sierra. Es un distrito que en lo personal quiero mucho, que va a crecer mucho y en el próximo año porque vienen muchas obras lindas para esta zona y realmente esta plaza necesitaba tener una renovación ya que es una plaza histórica del departamento", dijo el intendente Juan José Orrego.





"Diseñamos esta hermosa plaza con las mismas características de la plaza departamental, con juegos modernos con también todo con pisos de goma para que los niños no se golpeen, todo con reja para que los niños no salgan incluso en la calle, se ha incorporado juegos de circuitos de salud, mobiliario nuevo", dijo. Además indicó que se invirtieron 45 millones de pesos provenientes de fondos municipales.

"Tenemos varias obras para entregar en los próximos días", dijo Orrego. "Me queda por ejemplo un circuito de salud de calle Balcarce hasta donde está el cementerio, de calle Pellegrini al cementerio, un polo comercial en la calle Libertador de Ángel de Rojas hasta calle, la entrada del barrio Natania, me queda por entregar un polideportivo y también el barrio Tomás Edison y como así también me quedan varias obras, la unión vecinal del barrio Balcarce, una obra que realmente va a quedar bellísima. Son obras que tenemos plazos de entrega y las teníamos prácticamente para esta fecha", destacó el jefe comunal.





Del acto también participó el gobernador Marcelo Orrego quien destacó: "la plaza tiene todo, juegos para los chicos, nueva iluminación, fuentes, luces, tiene todos los condimentos para que la gente la pase bien. He tenido la hermosa oportunidad de haber sido intendente de este departamento, pero Juan José le ha dado una impronta distinta, ha habido un salto de calidad. Nosotros en ese momento hicimos muchísimas obras, inclusive una de las obras que se hizo fue la remodelación de la plaza, pero la verdad que da gusto ver cómo se ha levantado el nivel".