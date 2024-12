Papa Noel Jorquera visitó a los niños del hospital en esta Navidad y se llevó una sorpresa

miércoles, 25 de diciembre de 2024 10:50

Papá Noel es sin dudas una de las figuras navideñas más querida. Con su enorme barba blanca y su traje color rojo, este personaje invadió los corazones de millones de personas en el mundo. En San Juan hay una persona que supo llevar ese traje con amor llevando alegría al hospital de Niños y a Casa Cuna.

Se trata de Carlos Alberto Jorquera, más conocido como Papá Noel Jorquera, un docente jubilado de carpintería cuya solidaridad lo lleva todos los años, desde hace 37 años, a llevar regalos a los niños que están internados.

Este miércoles en la madrugada no fue la excepción pero se llevó una grata sorpresa que él luego las expresó en sus redes sociales: no hubo tantos chiquitos internados como sí ocurrió años anteriores. "Ha sido un gusto poder realizar esta tarea. Gracias a Dios no hubo tantos niños y gracias a Dios por habernos permitido tener esta tarea", expresó.

Por otro lado, antes de ingresar al nosocomio compartió una foto en la que se lo vio abrazado a otro Papá Noel que como él lleva regalos a los niños internados.