Evelyn apostó por su sueño, abrió su instituto de danza y logró numerosas premiaciones junto a sus alumnas

domingo, 22 de diciembre de 2024 16:38

Desde pequeña, Evelyn Camacho soñó con tener su propia academia de danza, un lugar donde pudiera compartir su amor por el arte y transmitir a otros la pasión que siempre la acompañó. Sin embargo, ese sueño permaneció guardado en su corazón durante mucho tiempo, como un anhelo lejano que parecía inalcanzable.

Pero Evelyn es una mujer de perseverancia, una persona que nunca se rinde ante los desafíos. Con el tiempo, su amor por la danza y su deseo de enseñar a otros la empujaron a seguir adelante, a no rendirse, a creer en su sueño. Cada paso que daba la acercaba más a su meta, y con esfuerzo y dedicación, logró darle forma a lo que parecía imposible.

Hoy, con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de orgullo, Evelyn celebra la realización de su sueño: su propia academia de baile. Un lugar donde no solo se enseña danza, sino también la importancia de la disciplina, la pasión y la constancia. El instituto lleva un nombre muy especial, un nombre que refleja el amor profundo que siente por su familia y por la danza: “Mi Alma”, en honor a su hija, quien es su mayor inspiración.

“En 2021 abrí la escuela de danza; comenzó por el deseo de iniciar con el tema de la danza, un proyecto que ya tenía en mente desde antes. No me animaba, pero finalmente dije ‘empecemos’”, contó Evelyn a Diario La Provincia SJ. En sus primeros pasos, la escuela funcionaba en el comedor de su casa; movía la mesa para un costado y allí comenzaban los ensayos. Fueron tres niñas las primeras en llegar a la escuela, y poco a poco se sumaron más, tanto que tuvo que sacar la mesa afuera porque ya no cabían todas en el espacio. Así fue como, en ese primer año, realizaron la gala de fin de año para cerrar con broche de oro un año cargado de expectativas, ya que era el primero.

“En esa gala pasó de todo, como siempre en la primera vez: hubo errores, llovió, de todo. Fue al aire libre, entonces las niñas se mojaron mientras bailaban. Fue una experiencia única”, recordó Evelyn.

Luego, durante el período de vacaciones de verano y con el apoyo de su familia, Evelyn logró concretar un salón más adecuado para las clases, un espacio donde hoy se imparten las clases de baile. “Era solo el salón, sin lujos ni nada. A partir de un año y seis meses, recuerdo que una de las niñas que comenzó a esa edad, hoy tiene 4 años y sigue viniendo. Estoy feliz por eso. Después pudimos avanzar poniéndole detalles al salón, todo lo que se necesita, con mucho esfuerzo. Es un grupo hermoso que comenzó y sigue creciendo. Son alrededor de 20 niñas, muy unidas, muy compañeras. Estoy feliz de que sean parte de la institución”, resaltó.

Este 2024, la escuela sumó un gran desafío al implementar la carrera de Danza Española y Ritmos Urbanos. Para 2025, planean incorporar el profesorado de Danzas Árabe y Clásico. “Estoy feliz porque logramos avanzar muchísimo. Todos los logros que hemos tenido son gracias a las niñas, que son unas genias”, agregó Evelyn.

Las artistas participaron en competencias y certámenes en los que fueron invitados, obteniendo importantes reconocimientos. Entre los premios recibidos se encuentran las distinciones a bailarinas destacadas, mejor coreógrafa, la copa mayor por mejor escuela, y otros premios de relevancia. “Nos presentamos en esa final para tener la experiencia, porque nunca habíamos ido a una final. Ya habíamos hablado con las niñas y les explicamos cómo era el tema de la premiación, para que no se sintieran mal si no ganábamos. Y resultó que nos trajimos la copa mayor. Estoy feliz con todos estos logros”, expresó emocionada.

En este camino, Evelyn cuenta con un equipo de madres que trabajan incansablemente para cumplir cada uno de los sueños de las niñas. “Es una emoción compartida”, contó. Las madres han sido fundamentales en el proceso, incluso bordando los trajes para que todos los diseños quedaran iguales. “Cuento con un grupo de niñas y madres que son excelentes. Todo es así”, añadió.

Este año, la academia sumó una nueva profesora de Ritmos Urbanos, quien se unió a la institución. “Es un ambiente hermoso el que se vive en cada clase, y eso también tiene mucho que ver con el éxito de la escuela”, comentó Evelyn.

Por último, este año se celebró la tercera gala consecutiva, que tuvo lugar en el teatro de la Biblioteca Franklin. Las pequeñas conquistaron a todos con su puesta en escena y contaron una historia que emocionó profundamente al público. Fue una obra creada por Evelyn, que por primera vez presentó algo diferente, una historia contada a través de la danza.

La profesional sanjuanina agradeció a todos los que la acompañaron a cumplir su sueño y de manera muy especial a su hermana, que fue un pilar fundamental y acompaña cada una de las galas.

Contacto: Mi Alma Instituto de Danzas (Facebook)