Quattropani reiteró un fuerte pedido a la Corte y advirtió qué ocurrirá en enero

viernes, 20 de diciembre de 2024 13:29

Este viernes, el Fiscal General Eduardo Quattropani volvió a reiterar el pedido de que se fijen audiencias en horarios vespertinos, "en forma racional y equitativa". Y advirtieron lo que ocurriría en el primer mes del 2025.

En una nota remitida al presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, expresó: "vengo a reiterar en carácter de denuncia, la situación que se verifica en el Sistema de Flagrancia respecto a la no fijación de audiencias en horario vespertino, en forma racional y equitativa".

Luego agregó: "El tema no encuentra solución, y claramente no se encontrará, hasta que no se cambien los conceptos y paradigmas con los que rige su conducta y actuación el aparato administrativo de esa Corte de Justicia y, específicamente, mientras la autoridad que corresponda no se dé en verificar y corregir la distribución de recursos humanos en esa dependencia administrativa".

El Fiscal General acompañó la denuncia con estadísticas "que exponen con máxima crudeza el trabajo vespertino en su mínima expresión". Y luego advirtió: "La administración del Poder Judicial ha previsto, para el mes de enero, que en el Sistema Acusatorio trabajen 15 jueces, o sea, 5 de ellos cada 10 días; es decir que para la burocracia administrativa, en enero disminuyen o casi cesan los delitos y, a más, paran sí o sí los trámites de los casos".

Ante este escenario señaló las medidas a tomar: "el Fiscal General ha previsto que trabajen 48 Fiscales y 122 Ayudantes Fiscales, divididos, en general, en primera y segunda quincena".

"El aparato administrativo del Poder Judicial prácticamente desaparece en el mes de enero, en tanto el del Ministerio Público trabaja casi normal", apuntó.