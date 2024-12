Flamenco, emoción y legado: Victoria y sus alumnas homenajearán a los abuelos en una gala inolvidable

viernes, 20 de diciembre de 2024 16:56

Con la emoción a flor de piel, así se viven los ensayos para la esperada gala final de Danza, un evento que, más allá de rendir homenaje a los abuelos, tiene un profundo significado personal para Victoria Atencio. En esta velada tan especial, la protagonista será su abuela, Manuela Carrasco, quien no solo fue un pilar fundamental en su vida, sino también la fuerza que impulsó la creación de su Escuela de Flamenco.

Este emotivo homenaje no solo celebra el legado de Manuela, sino que también reconoce su apoyo incondicional en cada paso del camino personal y artístico de Victoria. La gala, que promete ser un derroche de emoción y danza, se perfila como un tributo sincero y lleno de gratitud hacia aquellos que, como los abuelos, dejan una huella imborrable en nuestras vidas y nos motivan a seguir nuestros sueños.

Manuela, la gran inspiradora de la propuesta

Victoria, profundamente emocionada y orgullosa por los logros alcanzados, comentó a Diario La Provincia SJ: "Los preparativos van muy bien. Llevamos bastante tiempo con esta movida tan emocionante y movilizadora para mí y para mi familia, porque estamos haciendo un homenaje a mi abuela, Manuela Carraco. Ella fue una mujer muy icónica, conocida y alegre. Fue quien nos inculcó a toda la familia el amor por esa cultura".

Manuela nació en Málaga, en el pueblo de Alhaurín de la Torre, y llegó a Argentina a los 5 años. A pesar de haberse criado en otro país, nunca perdió su acento ni sus expresiones. "Fue una de las mujeres que me enseñó el flamenco, la que me empujó a bailar, la que siempre me apoyó y alentó. Me dijo palabras inspiradoras para que siguiera, y gracias a su motivación, pude abrir mi propia escuela", recordó Victoria, visiblemente emocionada por el impacto que su abuela tuvo en su vida y su carrera artística.

Victoria junto a su abuela, Manuela

Y agregó: "Será una obra muy linda, 'un homenaje al cielo'. No solo se homenajeará a mi abuela, sino a todos los abuelos. Estamos todas muy ansiosas y conmovidas. La idea de esta obra es mostrar un poco quién era Manuela y dejarles a todos un pequeño mensaje que trascienda el simple hecho de disfrutar a los abuelos". La sanjuanina remarcó que buscan dejar un mensaje profundo e invitar a la reflexión, para que aquellos que aún tienen a sus abuelos vivos puedan disfrutarlos y compartir tiempo de calidad con ellos.

Además, destacó que tienen un equipo maravilloso trabajando en luces, sonido y otros detalles, y pidió a todos los asistentes puntualidad, ya que al ser dos funciones deberán respetarse los tiempos establecidos. En total, serán 55 personas en escena, más las actrices principales, que son familiares.

Victoria agradeció cada una de las personas que hicieron posible llevar adelante esta idea para la gala final. En primer lugar, agradeció a "toda la tribu de VikiempoderArte. Sin ellas no habría podido hacer todo esto; mis alumnas, el cuerpo de baile", contó. Luego, mencionó a su madre, quien también es alumna. "Me ayuda un montón, me acompaña y es mi mano derecha en todo esto. Es una obra movilizante y hay 55 personas que hay que dirigir", explicó.

En la misma línea, resaltó que "mi papá es la persona que me da las charlas que necesito en el momento justo e indicado. Aprendo mucho de él y de lo que significa ser un emprendedor". También dedicó un emotivo agradecimiento a su abuela, quien fue su fuente de inspiración para esta gala y que hoy la acompaña desde otro lugar.

Por otro lado, agradeció el apoyo de las profesoras que forman parte del equipo: María Luz Mascarell y Gema Castro. "Son las que están al pie del cañón y están en todo", afirmó. Finalmente, agradeció a toda la comunidad de VikiempoderArte y a los seguidores de la escuela, quienes siempre están presentes en todo lo que hacen y se emocionan junto con ellos. "A mi familia, amigos y a todas las personas que disfrutan de nuestro trabajo", concluyó.

Una conexión para siempre

María Victoria, con un tono de voz que refleja el profundo amor hacia su abuela, quien hoy la acompaña desde el cielo, expresó que su relación con Manuela fue realmente especial. Desde el momento en que nació, Victoria sintió una conexión única con su abuela materna. "Siempre tuve una conexión muy especial con ella; teníamos charlas sobre temas muy profundos. Era para mí como una amiga, súper cariñosa, siempre estaba para los demás, detallista; una persona realmente única", compartió.

Manuela, quien llegó desde España con sus padres y luego se quedó sola, logró formar una gran familia. "Ella fue la que mantuvo unida a la familia, organizando las fiestas, las reuniones familiares de todos los años. Siempre mantuvo esa tradición, y hoy en día seguimos manteniéndola. Ella falleció el año pasado, pero ahora estamos todos unidos porque queremos seguir preservando todo lo que ella nos dejó", agregó emocionada. Leyenda

La abuela de Victoria se quedó viuda a una edad muy joven, pero nunca bajó los brazos. Siempre luchó por el bienestar de sus hijas, trabajando incansablemente para darles lo mejor en la vida.

La profesional sanjuanina compartió que fue esta profunda conexión la que la motivó a rendirle un homenaje a su abuela en esta gala final. Manuela fue una figura fundamental en su vida, quien la inspiró y enseñó mucho. Victoria la tiene siempre presente, en cada momento de su día a día. En este 2024, tuvo la oportunidad de regresar a España, y visitó la casa donde su abuela vivió durante su niñez. Esta experiencia se convirtió en la fuente de inspiración para la obra que presentará.

"Lo que ella vivió fue muy fuerte, venirse de España, de su país y de su mundo, a la Argentina. Fue mucho. El amor que ella nos inculcó fue inmenso", expresó con emoción. Y añadió: "Será un lindo homenaje para ella, y también un mensaje para los nietos, para que puedan compartir tiempo de calidad con sus abuelos. Cuando ya no los tienes, es cuando realmente te das cuenta de lo mucho que te hacen falta".

Por último, agregó: "Si hay alguien que está peleado con sus abuelos, esperamos que este mensaje llegue. Esta obra busca hacer reflexionar, mostrando un poco cómo vivió ella, enfrentando momentos muy tristes, pero siempre saliendo adelante con una sonrisa".

El dato

Este sábado 21 de diciembre se llevará a cabo la esperada Gala Final de Danza, que contará con dos funciones: una a las 19 horas y otra a las 21 horas. La función de las 21 horas ya está agotada, quienes deseen asistir al evento deberán optar por la función de las 19 horas. La entrada se puede adquirir en la Boletería del Teatro.

La profesional a cargo de la propuesta, Victoria Atencio, invitó a los interesados a disfrutar de esta emotiva gala en la que se rendirá homenaje a los abuelos. El evento tendrá lugar en el Teatro Oscar Kummel, en Rawson.

Para mayor información

