La muestra que reúne por primera vez a dos artistas unidos por el amor y la pintura

Desde mañana viernes 20 y durante todo enero, unos 40 cuadros de dos reconocidos artistas estarán expuestos al público para que conozca todo su trabajo y su pasión por la pintura.

Se trata de Elina Lucero y Mario Pra Baldi, quienes además de arquitectos, colegas y apasionados por la pintura fueron pareja durante más de tres décadas hasta el que falleció en el año 2023. Es la primera vez sus cuadros se expondrán juntos y por ello la muestra tiene un gran contenido artístico y sobre todo emocional. Y además para Elina es poder concretar una exposición en tierra sanjuanina después de mucho tiempo.





“Somos tan distintos en cuanto a la expresión pictórica, y eso hace que la muestra sea más interesante”, contó Elina a Diario La Provincia. “Nunca pudimos exponer juntos porque cuando él estaba en el apogeo de su carrera yo estaba trabajando en obras públicas y no pudimos coincidir”, agregó.



Elina tuvo una vasta trayectoria en la obra pública de la provincia y en el ámbito docente. “Cuando me jubilé empecé a trabajar con más dedicación full time a la pintura. Cuando yo empiezo a pintar, me olvido de la hora. Para mí es una responsabilidad. Y también es un placer pintar”.







Actualmente está trabajando en un tríptico, o sea tres obras con un importante contenido.



“Tengo mucho material, estoy experimentando algunas cosas y otras que ya había trabajado bastante. Hago algo retrospectivo, porque hay gente que no ha visto las obras anteriores, entonces yo quiero mostrar algunas, Creo que va a ser interesante”, dijo sobre su parte de la muestra y la elección de las obras. Mientras que remarcó que sobre las de Mario, la selección fue en conjunto con los organizadores de la muestra de parte del Centro Cultural.







En su recuerdo sobre Mario, Elina destacó “para mí Mario es un maestro. Realmente él hizo una carrera increíble, ha expuesto en Manhattan y Canadá. Manejaba mucho la composición, el color, la geometría. A mí me encantan sus cuadros. Pero es medio difícil hacer una opinión sin la parte afectiva”, aseguró.



“Nunca encontré una persona con el intelecto que tenía Mario. Hablaba varios idiomas. Todo el tiempo estaba leyendo. Era muy preparado, era una persona muy culta. Y fundamentalmente, una persona muy bajo perfil, muy humilde. Llegó a ser profesor emérito en la universidad. Fue muy querido”.

Sobre su relación, Elina dijo “que hayamos tenido la posibilidad de convivir tantos años es un accidente, pero en general cada uno se ha desarrollado de forma independiente”

“Nos conocimos en la facultad. Yo ingresé en un concurso porque dibujaba muy bien croquis. Ingresé, rendí concursos y ahí empezó la relación con él”, destacó sobre la relación que los unió por 37 años.

Todo el arte de Elina y Mario podrá apreciarse de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 16 a 22 en el Centro Cultural Estación San Martín.