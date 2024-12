Kinesiólogos sanjuaninos resaltaron que pacientes oncológicos deben tratarse con profesionales habilitados

jueves, 19 de diciembre de 2024 14:00

Debido a recurrentes consultas sobre terapias alternativas para pacientes oncológicos en la provincia, que incluyen por ejemplo tipos de masajes, el Colegio Fisiokinésico de San Juan lanzó una campaña de concientización para señalar la importancia de un abordaje profesional y médico. Presentaron “Tu salud en buenas manos” y destacaron que los pacientes con cáncer o que atraviesan tratamientos por la enfermedad deben ser abordados por profesionales de la medicina.

“Desde el Colegio queremos llevar claridad sobre nuestro trabajo con los pacientes oncológicos ya que recibimos consultas sobre ciertas prácticas que no cuentan con respaldo científico sólido ni son indicados por médicos oncólogos. En lo que se refiere a Fisioterapia oncológica, los kinesiólogos formamos parte del equipo interdisciplinario de atención de los pacientes. Con nuestra intervención generamos un poco de alivio a estos pacientes que, a causa de su tratamiento, tienen múltiples consecuencias, ya sea porque le han extirpado una mama o una cadena ganglionar por cáncer a una mujer o cualquier cirugía que afecte su movimiento físico”, destacó a Diario La Provincia SJ, Lic. Marianela Soria, presidente del Colegio Fisiokinésico de San Juan.

Destacó que, puntualmente, los profesionales de la kinesiología “podemos ayudar a disminuir el dolor; en caso de linfedema realizar un vendaje específico para ese tipo de pacientes, movilizarlo, tratar la cicatriz y evitar las adherencias y con todo ello, mejorar su calidad de vida, en definitiva. Queremos que se conozca más nuestra labor para que los pacientes oncológicos que necesiten esta atención vayan a sesiones con un profesional kinesiólogo matriculado y con indicación del médico en su mano”.

Además, en San Juan hay kinesiólogos que se especializaron para tratar a los pacientes con cáncer o que atravesaron la enfermedad y, durante un tiempo extenso, necesitan trabajar en su movilidad. “No sólo tenemos nuestra formación de grado sino que hacemos posgrados específicos en la atención de estos pacientes y pueden consultar por los matriculados en el Colegio o en nuestra página Web”, agregó.

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

El kinesiólogo es parte del equipo médico que asiste a un paciente oncológico y con ello, su intervención está indicada y sugerida como parte de un plan de tratamiento.

“Los médicos oncólogos indican la intervención Kinésica, y es el mismo profesional quien evalúa y propone un abordaje específico para el paciente. También, cuando recibimos al paciente, tenemos la posibilidad de comunicarnos con el médico para cerciorarnos de algunos detalles del paciente y trabajar en equipo, eso es lo que nos hace poder ofrecerle al paciente un tratamiento completo e interdisciplinario”, precisó.

Por otra parte, el kinesiólogo durante las sesiones que promedian la hora reloj “establecen un vínculo con el paciente en el que, además, se puede percibir cómo está el paciente, si ha tenido quimios y/o radioterapia y si tiene o no acompañamiento psicológico, que es muy importante en el proceso. Queremos recalcar la importancia de que el profesional Kinesiólogo es el que está capacitado para saber qué terapia es más conveniente para un cáncer óseo, por ejemplo, para calmar el dolor, acompañar el Fortalecimiento muscular sin provocar más dolor etc, manifestó la Lic. Soria.

En ello, también hizo hincapié en lo clave que es el acompañamiento familiar. “Queremos que los sanjuaninos sepan que si tienen un familiar con este tipo de patología y todavía no lo ha abordado un kinesiólogo, pueden preguntar a su equipo médico si necesita sesiones. Ello, si así se decide en su caso, permite que pueda ser derivado y en su defecto, también consultar en el Colegio Fisiokinésico de San Juan por los profesionales matriculados y habilitados”, dijo.

Riesgos de un tratamiento sin aval médico

“En el consultorio vemos consecuencias de abordajes no profesionales en el paciente, a los que llegaron ya sea desde el desconocimiento o la desesperación, en varios casos. Es decir que se inclinan hacia terapias que no son tales, no están evaluadas científicamente y no son lo mejor que le pueden pasar al paciente”, destacó la presidente del Colegio Fisiokinésico de San Juan a este diario.

Detalló que se encuentran con “un drenaje linfático mal hecho o que tras una mastectomía o cirugía por cáncer de mama, la paciente no puede mover el brazo o no le han indicado el cuidado que tiene que tener. Es entonces cuando intervenimos y comenzamos desde -20 para poder sacar adelante a ese paciente y tratar de darle mejor calidad de vida. Los riesgos son muchos y es importante que se conozcan”.

Y enfatizó en que “hemos recibido consultas, por ejemplo, sobre un masaje oncológico. El masaje puede ser una herramienta más que use el kinesiólogo y que va a saber cómo aplicarla. Por ejemplo, no siempre es lo mejor un drenaje linfático. Entonces, el kinesiólogo es el que está formado y tiene criterios para saber cuándo, cómo, de qué manera y frecuencia hacer las prácticas. Allí, el criterio está basado en lo científico y que es lo que hace la diferencia y lo que va a ser mejor o peor para nuestros pacientes. Queremos brindar tranquilidad de que siempre que van a estar con un profesional, van a estar bien atendidos”.

CLAVES