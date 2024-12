RTO en San Juan: Se reactivó la demanda previo a las vacaciones y mejoró el parque automotor

miércoles, 18 de diciembre de 2024 07:57

Con la llegada de la temporada de vacaciones, muchos sanjuaninos están ultimando los detalles para disfrutar de un merecido descanso fuera de la provincia. Sin embargo, para aquellos que optan por viajar en su vehículo particular, es fundamental contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día. Circular sin la RTO vigente puede traer graves consecuencias, como multas elevadas e incluso la retención del rodado. Por ello, desde el rubro comenzaron a registrar un aumento en la demanda, y se espera que esta siga creciendo en las próximas semanas, periodo considerado como la temporada alta en la provincia.

En este contexto, Germán Posleman, referente de Verificación Técnica San Juan, explicó a Diario La Provincia SJ: “Estamos viendo una mejora porque el malentendido generado por el DNU del año pasado complicó mucho la actividad. Hubo muchas personas que lo interpretaron mal y no les quedó claro que la Ley de Tránsito no había sido modificada. Este malentendido hizo que muchas personas no realizaran la RTO por temor a cometer un error. Actualmente, estamos recibiendo a muchos que no hicieron la RTO debido a ese malentendido y que sufrieron accidentes o tuvieron problemas con el seguro, que no les cubrió los daños. Es un tema muy importante. La demanda se está normalizando y esperamos tener una buena temporada; la verdad es que la del 2023 fue muy difícil”.

En cuanto a los pronósticos para el 2024, Posleman señaló que el escenario es más “positivo”, pero que deben ser cautelosos hasta que la demanda se reactive completamente en las próximas semanas. “Se normalizó la demanda. El gran inconveniente es lo que una persona tiene que gastar en los repuestos de lo que es el auto. No es la complicación lo que se tiene que pagar $30 mil por un auto, sino la complicación es que tengan que cambiar cubiertas, entre otras cosas”, indicó. También destacó que muchas personas optan por extender el plazo para realizar el trámite. “Como terminamos el 2023 con la mala interpretación del DNU, el año pasado, en comparación al mismo período, estamos iguales o un poco bajos, pero no podemos cantar victoria hasta no empezar la temporada fuerte. Hoy hay un ritmo de 12 autos. Lo que podemos rescatar es que, con esfuerzo de todos los talleres, la RTO sigue vigente”, comentó.

Respecto a las problemáticas frecuentes, Posleman indicó que “hemos encontrado que el usuario se concientizó”. En este sentido, destacó que “hay un mejoramiento tanto en la conducta de los conductores como en el parque automotor”, algo que no se venía dando en los últimos tiempos. En cuanto a los costos, detalló que el trámite de la RTO para autos tiene un valor de $30 mil, para camionetas es de $37 mil y para camiones, $50 mil. Finalmente, respecto a posibles aumentos en las tarifas, señaló: “La verdad es que nos gustaría que eso sucediera. Nosotros en cuanto a valor estamos muy por debajo de las otras provincias. Esperamos que pueda haber una normalización de las tarifas”.

El dato

En lo que va del 2024, registraron una notable caída en la demanda de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Hasta junio de este año, la actividad cayó aproximadamente un 17%. Este escenario se presentó similar en esta segunda parte del 2024.