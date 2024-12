Daniela tiene cáncer pero no baja los brazos y competirá representando a San Juan en un concurso nacional

miércoles, 18 de diciembre de 2024 15:00

Daniela Illanes siempre fue una mujer de desafíos, de ir por más, de no rendirse nunca, sin importar las adversidades. Con una actitud inquebrantable, se caracterizó por afrontar cada obstáculo con la determinación de superarlo. En 2024, este espíritu indomable la llevó a embarcarse en un nuevo e inspirador proyecto que, más allá de convertirse en un reto personal y profesional, se ha transformado en una verdadera bendición en un momento crucial de su vida: está luchando contra el cáncer.

Este año, Daniela participó en el concurso "Miss Rostro Tacón", donde representó al departamento Caucete. En ese contexto, los organizadores anunciaron una votación para seleccionar a las candidatas que pasarían a la instancia nacional de otro certamen, Miss Cultura Continental. En este certamen, Daniela fue elegida para la categoría Lady San Juan, un honor que la llenó de emoción y esperanza.

"Soy paciente oncológica, tengo una recaída del cáncer de mama y como mujer valiente estoy acá para impulsar lo que es la inclusión, para que todas las mujeres que estén pasando por estas situaciones tan duras como es el cáncer se puedan animar y también entender que la belleza de la mujer es integral", comenzó expresando a Diario La Provincia SJ.

Daniela busca, como representante de San Juan, promover la cultura y el turismo pero sobre todo "poder mostrar lo que es la esencia de cada uno, que es lo más importante". Con el respaldo de su director provincial, Mateo Godoy, Daniela se prepara intensamente en áreas como oratoria y pasarela, para brindar lo mejor de sí misma en esta nueva etapa.

"Mi idea en este certamen nacional es mostrar la belleza integral de la mujer, romper con todos los estereotipos de belleza y también motivar a que más mujeres puedan participar en estos certámenes donde hay inclusión. Tengo mucho orgullo y felicidad de poder representar la provincia", destacó.

La coronación en San Juan de Daniela está prevista para enero, pero su gran cita será en marzo, cuando viajará a Buenos Aires para la final. Allí, se encontrará con las otras candidatas para tres días de intercambios, entrevistas y evaluaciones, con la posibilidad de representar a Argentina en el certamen internacional. "La que mejor califique será la que represente al país en el ámbito internacional el próximo año," comentó emocionada.

Sin embargo, lo que hace que este proyecto sea aún más significativo para Daniela es el contexto personal que la rodea. La sanjuanina está atravesando un difícil momento de salud, pero esto no significa un impedimento para ella. "Había empezado un tratamiento, pero tuve una recaída. Ahora estoy con tratamiento nuevamente, y este proyecto llegó como una bendición. No fue fácil, estaba en un momento caótico cuando me enteré de la selección. Fue como una señal de que Dios tiene un propósito para mí," relató con voz entrecortada, reflejando la emoción de un camino que, aunque difícil, ha fortalecido su fe.

El mensaje que Daniela quiere transmitir con su participación en este certamen es claro: la belleza no se mide solo por lo superficial. A través de su ejemplo, busca desafiar los estereotipos y mostrar que las mujeres reales, las que luchan, las que enfrentan enfermedades y cicatrices, también tienen un lugar en los escenarios de la belleza. "Rompo con todos los estereotipos de belleza. No tengo una mama, tengo cicatrices en todo el cuerpo, pero mi misión es mostrar que sí se puede. Dios me dio esta oportunidad para encarar este camino, porque me necesita aquí. Siento que sigo siendo un instrumento en sus manos para llevar un mensaje de fortaleza a todas las mujeres", sumó.

La oportunidad que Daniela recibe ahora es más que un concurso: es un llamado a mostrar al mundo la fortaleza de las mujeres reales. "Estoy feliz con esta oportunidad. Mi meta es mostrar a la mujer real, a la mujer sanjuanina, que sigue promoviendo la cultura y el turismo de nuestra provincia de una manera distinta," agregó. A pesar de las dificultades económicas que implica el certamen, Daniela está decidida a no dejar que ese sea un obstáculo para cumplir su sueño. "Estoy buscando recaudar los fondos necesarios, porque económicamente es un desafío. Pero no quiero que eso sea un impedimento para alcanzar mi meta. Gracias a Dios, tengo el apoyo de sponsors," explicó.

Daniela Illanes está decidida a ser un ejemplo de resiliencia, coraje y determinación. Los que deseen apoyar a Daniela en este camino, pueden hacerlo a través de sus redes sociales, donde también comparte su historia y su sueño. Con el corazón lleno de esperanza y la mirada puesta en el futuro, Daniela sigue demostrando que, contra viento y marea, los sueños son posibles.

Redes sociales

Facebook: MARIA DANIELA ILLANES FERNANDEZ Ig: @danielaillanesfernandez @dany.candidatacaucete @culturacontinentalsanjuan

Apoyo

Daniela Illanes, quien con gran determinación y valentía está llevando adelante su participación en el certamen Miss Cultura Continental, dedicó unas palabras de agradecimiento a todas las personas que están brindando su apoyo incondicional en esta etapa tan importante de su vida.

Fotografía: Jesús @jjfotografia.1

Vestuario: Alejandra @_alejandra_espejo y Nancy @ahoratecreo

Make-up: Marianela @makeuup.mari

Accesorios: Luz: @perissaaros

Finalidad del certamen MISS CULTURA CONTINENTAL ARGENTINA

"La finalidad del certamen es promover la cultura y el turismo de las provincias del país.

La misión es lograr exponer en primera instancia las riquezas naturales, culturales y turísticas como también ancestrales de todas las provincias que conforman a la Argentina a lo largo y ancho de todo su territorio.

Como sanjuanina, orgullosa de representar a la provincia como mujer valiente y resiliente de cáncer de mama; ser una voz de esperanza: Si se puede! Mostrando la mujer real, rompiendo estereotipos de belleza e impulsando la inclusión".