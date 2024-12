Cremación en San Juan: aumentó un 80% la demanda en lo que va de 2024

martes, 17 de diciembre de 2024 17:01

En 2024, aumentó la demanda de cremaciones en San Juan en comparación con 2023. Este crecimiento se debe a tres factores clave: la situación económica, la rapidez del servicio (muchas personas prefieren evitar el velatorio y optan directamente por la cremación) y la conciencia ecológica.

En este contexto, Margarita Annecchini, de la cochería Lannusse y Annecchini, expresó a Diario La Provincia SJ: “Nosotros seguimos ofreciendo el servicio de cremación. Sin embargo, los nichos se están volviendo cada vez más escasos, ya que los cementerios no están vendiendo muchos por el momento. Esto está llevando a que muchas personas se inclinen por la cremación o el cementerio parque”.

En la misma línea, detalló: “Este 2024 hemos notado que la gente se ha volcado más hacia la cremación”. La referente en el tema destacó que llevan adelante una estadística en la que arrojó que particularmente en los últimos seis meses (desde junio hasta diciembre) “hubo un 80% de aumento en cremaciones, en nuestra empresa”. En la misma línea, indicó que “tenemos opiniones variadas”.

En este contexto, destacó que ante escenario de no conseguir nichos es que optan por la opción de la cremación. Otro sector, opta por esto por pedido propio: “hay sanjuaninos mayores que están muy ayornada y se afilian para la cremación y nos dicen que no quieren dejarle problemas a los hijos o nietos. Otros optan por la cremación por un tema ecológico; es el ataúd es ecológico, es menos tóxico para el ambiente, es hecho de material reciclados y luego, es más fácil la cremación y la urna se puede colocar en la tierra o en un nicho. Algunas personas la colocan al lado de un árbol o lo que deseen. Está variada la opinión del usuario”. En resumen, detalló que son tres los factores que predominan: economía, por rapidez (muchas veces la gente no quiere velatorio y les dicen que optan por la cremación), ecología.

Actualmente, este servicio de cremación ronda los $300 mil, un nicho ronda los $200 mil, pero luego, deben pagar el mantenimiento, una parcela ronda el millón de pesos o un poco más, depende, pero se deben pagar los mantenimientos correspondientes mensuales o anuales. Es por esto, que muchos sanjuaninos optan por la cremación.

Por último, indicó que “hay un poco de diferencia con el servicio tradicional en el monto. Porque cuando lo quieren con un servicio completo; sala velatorio, acompañamiento de crematorio se hace eso. No es mucha diferencia porque el ataúd de madera es más costoso, va lustrado, tiene más cerrajes entonces hay una diferencia”.

En cuanto a los afiliados, destacó que notaron un aumento en la demanda y hace que se le incluya la cremación. “Toman el servicio con cremación”, cerró.