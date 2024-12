Tras las declaraciones del ente Ischigualasto, la municipalidad de Valle Fértil aclaró el destino del dinero

lunes, 16 de diciembre de 2024 12:16

Este lunes, el administrador del Ente Parque Ischigualasto apuntó contra el municipio de Valle Fértil a donde indicó que dejó de transferir los fondos a raíz de ciertas situaciones que les resulta confusa. Ante esto, desde la municipalidad de Valle Fértil salieron a responder e indicaron que los datos fueron mal interpretados por Teja Godoy.

La secretaria de Administración y Hacienda de la Municipalidad de Valle Fértil, María Luisa Romero, señaló que los que reciben ese 10% que transfiere son alrededor de 30 personas por su trabajo como promotores de turismo y no más de 200 como interpretó: "él tiene acceso porque en la revisión, para demostrar que se le pagó a la gente de turismo, va una copia de todas las personas a las que le pagamos. Esa copia está ordenada por orden alfabeto, y por eso están las otras personas que van con otra afectación".

"Los que estuvieron afectados a turismo fueron 15 hasta enero, pero ahora tenemos más personas afectadas. Son alrededor de 29, que son promotores. Con lo general, se distingan en las distintas actividades, que son los que están en las oficinas de turismo", respondió en radio Sarmiento.

Luego agregó: "Cuando tengo una duda yo voy a la fuente, y podríamos hablar porque somos profesionales. Yo creo que es una buena intencionalidad, pero no lo voy a hacer técnicamente, nosotros lo vamos a conversar técnicamente, y si cree que hay alguna irregularidad no tenemos problema que haga la presentación como corresponda. Yo estoy trabajando en un informe minucioso de cada una de las personas y de los montos que corresponden".

Finalmente no quiso entrar en polémica y finalizó: "a mí me interesa que no se hablen cosas que no son. El dinero de fondos antes y hoy, se ha utilizado siempre para promoción y para desarrollo del turismo".