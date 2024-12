Paleoturismo Educativo: El emprendimiento sanjuanino que es furor y sumará un nuevo desafío en 2025

lunes, 16 de diciembre de 2024 16:48

Paleoturismo Educativo es un emprendimiento sanjuanino que sigue ganando terreno y despierta el interés de grandes y chicos. En este escenario, destacaron que más de 2.500 niños pudieron vivir la experiencia y es por ello que apostaron por importantes convenios para seguir creciendo en 2025. Silvina Surbano, referente de la iniciativa, destacó el éxito de la propuesta, que atrajo a un mayor número de participantes y generó la necesidad de expandir los recursos disponibles. Cabe señalar que este emprendimiento ofrece una variedad de propuestas para disfrutar de la naturaleza y adquirir interesantes conocimientos.

Tras los logros alcanzados, en 2025 apostarán por una nueva propuesta en la que trabajarán con alumnos del nivel secundario, con el objetivo de despertar futuras vocaciones.

En San Juan, el emprendimiento de Paleoturismo creció considerablemente en 2024, y están muy contentos con la receptividad de la propuesta. En función de esto, se preparan para comenzar la temporada de verano tras haber concretado nuevos convenios que les permitirán seguir creciendo. En esta línea, detallaron que firmaron acuerdos con varias colonias de verano. “Vamos a trabajar con El Palomar, que recibe una gran demanda de chicos para las colonias. Nosotros vamos a brindarles los servicios correspondientes. Es muy importante que las instituciones educativas consideren a los pequeños emprendedores que se van unificando en sus actividades”, señaló Surbano a Diario La Provincia SJ. Además, añadió: “De alguna manera, estamos trabajando la divulgación científica. Estamos muy contentos de que se haya dado esta oportunidad y poder colaborar con las colonias”.

En 2024, se tomaron en cuenta las estadísticas, y ante este panorama, se mostraron satisfechos con los resultados alcanzados. “Hemos recibido a más de 2.550 niños de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, desde los niveles iniciales hasta sexto grado. La experiencia de Paleoturismo no se limitó a una salida educativa fuera del aula, sino que trascendió hasta el ámbito familiar. Nos sorprendió ver cómo los padres se involucraron. Aunque los chicos fueron con sus docentes al campamento, los papás pudieron vincularse a través de nuestras guías de estudio. Los docentes trabajaron con los niños sobre las especies prehistóricas, y los padres se sintieron parte de ese aprendizaje. Este es un aspecto muy importante: la experiencia no terminó con la visita, sino que generó una educación en el hogar. El objetivo de Paleoturismo es que todos conozcan y se apropien de este patrimonio, no solo los niños, sino también los padres. A partir de ahí, podemos valorar lo que tenemos ahora y cuidar nuestro patrimonio como familia”, explicó Surbano.

Este éxito dio lugar a la firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Juan para lanzar un nuevo producto en 2025, que ofrecerá una experiencia de Paleoturismo con estudiantes de secundaria. “Será una experiencia real, no una simulación. Los chicos podrán interactuar con paleontólogos y estudiantes avanzados de Geología. Tendrán la oportunidad de extraer restos fósiles reales en áreas naturales protegidas, como Loma de las Tapias, y estudiarlos junto a los profesionales. Esta experiencia les permitirá generar vocaciones hacia las ciencias de la Tierra. Es una oportunidad única, tanto para Paleoturismo como para la universidad”, explicó Surbano, visibilizando la importancia del aprendizaje científico y su impacto en la comunidad. "Estamos muy entusiasmados con este nuevo producto para 2025, dirigido a escuelas secundarias", agregó.

En cuanto al interés de los sanjuaninos, señaló que estadísticamente se registró un aumento del 50% en comparación con los años anteriores. “Este es un producto que vino para quedarse, con el firme compromiso de dar a conocer nuestro patrimonio paleontológico y, al mismo tiempo, ofrecerlo como una opción turística para la provincia”, comentó.

“La actividad se lleva a cabo en áreas naturales protegidas, donde realmente se encuentran los restos fósiles. Es una experiencia donde los chicos buscan réplicas de fósiles. Es una propuesta para toda la familia”, concluyó.

El dato