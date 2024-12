"¡Belén, urgente Belén!": el jingle de Radio Colón que marcó cientos de generaciones

lunes, 16 de diciembre de 2024 00:00

En San Juan, cuando llega diciembre, no solo es la Navidad lo que llena el aire, sino también un jingle que se volvió sinónimo de la temporada festiva: "¡Belén, urgente Belén!". Esta melodía, que se convirtió en un clásico navideño, no solo marcó a generaciones de oyentes, sino que también ha quedado grabada en la memoria colectiva de los sanjuaninos como el sonido de la Navidad.

El responsable de esta joya musical fue Francisco "Quito" Bustelo, quien en la década de 1970 decidió contratar a productores de Buenos Aires para crear una serie de jingles para Radio Colón, entre los cuales destacó este dedicado a las fiestas navideñas. El jingle, con su melodía folclórica y la combinación perfecta de voces, caló hondo en la comunidad, que desde entonces asocia el mes de diciembre con este memorable anuncio radial.

"¡Belén, urgente Belén!" es mucho más que una simple pieza publicitaria; es una tradición que se transmite de generación en generación. Cada diciembre, los sanjuaninos esperan escucharla en las frecuencias de Radio Colón, reviviendo recuerdos de la niñez y compartiéndola con los más pequeños, quienes también empiezan a aprender su letra y a cantarla con la misma ilusión de antaño. La frase "¡Belén, urgente Belén!" se convirtió en un ícono de las celebraciones navideñas de la provincia, evocando la magia de la Navidad y la esperanza que trae consigo el nacimiento del Niño Jesús.

El talento detrás de este jingle fue el reconocido compositor musical Miguel Loubet, quien formaba parte del grupo "Los Wawancó". Loubet se encargó de la música y trabajó en conjunto con Carlos Ceretti para la letra. La dupla fue clave para lograr esa mezcla única de estilo musical folclórico con el toque festivo que logró conectar tan bien con el público. Las voces de Donna Caroll y Marcelo San Juan, quienes eran muy populares en ese entonces, también contribuyeron a darle vida a este clásico que ha perdurado en el tiempo.

Además de "¡Belén, urgente Belén!", Loubet y Ceretti también crearon otros jingles que marcaron época, como los que celebraban el aniversario de la emisora ("LV1 cumple años y el regalo es usted...") y el famoso "El sonido del verano" ("El silencio se escucha mejor por Colón..."). Todos ellos fueron fundamentales para consolidar la identidad de Radio Colón y su conexión con la comunidad, pero es el jingle navideño el que, sin duda, sigue siendo el más entrañable y esperado por los sanjuaninos cada año.

Hoy, más de cuatro décadas después de su creación, "¡Belén, urgente Belén!" sigue siendo un símbolo de la Navidad en San Juan, un legado musical que ha cruzado generaciones y que sigue emocionando a quienes lo escuchan.

LA LETRA GRABADA EN LA MEMORIA

“Un pastor puso la radio, y escuchó con emoción, ¡Belén urgente Belén, ha nacido el niño Dios! El burro dijo no es cierto, la radio no se inventó, y un rey mago con su magia con mil radios lo tapó. ¡Belén urgente Belén, ha nacido el niño Dios! Y la vaca escuchó novelas, los corderos un partido, y con las noticias buenas el niñito se sonrió. No hay que ver para creer, cuando hay fe en el corazón. Si el pastor puso la radio, ¡esa fue Radio Colón!