Síndrome Urémico Hemolítico: en el año hubo 6 casos y el último fue de una nena de 3 años

sábado, 14 de diciembre de 2024 21:43

Llegó el calor y con el los problemas de salud relacionados a la calidad de los alimentos. En este sentido una de las afecciones más graves relacionado con la contaminación de alimentos es el Síndrome Urémico Hemólitico. Desde Salud se realizaron controles en carnicerías y también campañas de difusión para alertar sobre los principales cuidados.



"Es una una enfermedad donde Argentina es un país epidémico, es decir, prevalece mucho esa enfermedad en nuestro país", comentó Salomé Rodríguez desde la División Alimentos del Ministerio de Salud a Diario La Provincia. "Dentro de todo San Juan hubo una disminución de casos,(en lo que va del 2024 hubo 6 y el último se registró en una nena de 3 años pero obviamente desde la pandemia aumentó un poco".



"Esta enfermedad es una triada donde tiene los síndromes fiebre, vómito y la diarrea con sangre donde hay una insuficiencia renal. Realmente el rango etario que mayormente ataca está en bebés, niños menores de 5 años y adultos mayores.

"Comúnmente se relaciona a la carne molida porque esta bacteria (llamada Escherichia coli) se encuentra en los intestinos de los animales. Por ello en una mala faena, o en un proceso poco higiénico de manipulación de la carne molida aumenta la posibilidad de estar en contacto con esta bacteria y en una mala cocción puede ser ingerida por el consumidor. Esta bacteria generalmente se aloja en los intestinos, pasa el torrente sanguíneo y llega la insuficiencia renal", añadió Rodríguez.



Los cuidados



"Puede estar en otras superficies, en las manos, en otros alimentos, en agua servida, en agua que no es potable y puede estar en distintas superficies. Por ello, una mala manipulación puede generar este tipo de contaminación cruzada. Si una persona manipuló carne cruda y después manipula un utensilio que no se lava o después manipula (2:18) alguna fruta o una verdura que no tiene un proceso de lavado posterior, ese alimento ya está contaminado. Por eso es muy importante dentro de la cadena agroalimentaria tener todos los cuidados necesarios. Al prevenir este tipo de enfermedad se hace también la prevención de otras enfermedades transmitidas por el alimento", amplió la especialista.

Recordó también que en agosto se celebró el Día Nacional de la lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico a nivel nacional.

"Nosotros tomamos como escenario, todo agosto y septiembre, las carnicerías. Donde se hizo controles higiénicos sanitarios, se estudió el tema de la habilitación y se tomó muestra de carne molida para ver si estaba presente esa bacteria. En todas las muestras analizadas, salió que no estaba presente, así que eso es bueno. Pero bueno, detectamos carnicerías que no estaban habilitadas, otra vez encontramos que tenían falta de higiene.

Años anteriores también se trabajó en los jardines maternales para difundir y concientizar en los cuidados a tener en cuenta con la manipulación de alimentos, los pañales y toda la higiene en estos locales.