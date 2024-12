Red Tulum: de qué dependerá una revisión del precio del pasaje en San Juan

martes, 10 de diciembre de 2024 10:06

El servicio de transporte RedTulum cierra su año con controles, acciones de mejora y con una tarifa en pasajes que está atenta a factores que pueden cambiar.

En referencia a ello, la ministra de Gobierno, Laura Palma destacó en rueda de prensa este martes que "la verdad es que, por ahora no hay motivos que motiven una revisión de la tarifa de colectivos. Si no hay aumento de sueldos (de choferes de UTA) y no hay suba de combustible, no va a haber aumento en enero".

Ató la revisión de los valores de los pasajes para viajar en San Juan a que "si hay subas en esas que son las variables que más influyen en el valor de la tarifa, puede haber aumento en el inicio de 2025".

Por otra parte, afirmó que el boleto escolar seguirá vigente hasta el 20 de diciembre. "Ese es el fin del ciclo lectivo. Si hay alguna situación particular que, por ahí las universidades plantean, veremos cuándo hay mesas. En el mes de diciembre si son posteriores al 20, por lo general no, podemos contemplar alguna situación particular y se va a tener en cuenta", dijo.

Asimismo, sobre cómo será el servicio de colectivos en verano destacó que "no debería cambiar en cuanto a las frecuencias, en principio porque el sanjuanino sigue yendo a trabajar y necesitamos, por supuesto, tener en cuenta esa situación también. Por otra parte, así como agregamos cinco líneas que van a llegar a la terminal, que ya fueron anunciadas, habían otras que también estaban ya decididas y habladas con las empresas. Habían ciertos cambios que hacer, por ejemplo, lo que era el mantenimiento de arbolado en algunas calles para que el colectivo pueda circular. Están en proceso y se van a estar informando pronto".

Asimismo, reiteró que siguen controlando el servicio de aire acondicionado en los colectivos. "Tuvimos buenas referencias en el sentido de que se está usando. De las 550 unidades hay 350 que tienen aire, las otras no porque son unidades viejas que no tienen posibilidad de agregarse. Vienen ahora, a fin de año, 36 nuevas unidades que han comprado las empresas y que ya tienen el servicio incorporado", manifestó.