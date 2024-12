Padre e hijo, unidos para resaltar los momentos emblemáticos del centenario de Sportivo Rivadavia

domingo, 1 de diciembre de 2024 18:11

En el marco de la Ley de Mecenazgo, Matías Germán Rodríguez Romero, abogado, investigador del CONICET y escritor, presentó su proyecto titulado "Club Sportivo Rivadavia, el Libro del Centenario". Esta obra, seleccionada entre numerosos proyectos, conmemora los 100 años de historia del emblemático club y ofrece un exhaustivo recorrido por su evolución a lo largo de este tiempo.

Rodríguez Romero, conocido por su vasta trayectoria en el ámbito de la investigación y la literatura, aborda este proyecto con una mirada única. Como hincha apasionado del club y descendiente de una familia profundamente vinculada a la localidad de La Bebida, su conexión personal con la institución aporta un enfoque emocional y auténtico a la obra.

"Por el centenario del club, nos dimos cuenta, con mi padre, Daniel Rodríguez, que es el principal impulsor de la iniciativa, que era necesario reconstruir la historia. Nos dimos cuenta de que no existía una historia completa del club. Consideramos valioso reconstruirla, pero no hacer un libro de historia propiamente dicho. En lugar de eso, creamos un libro de historias, recopilando relatos de personas importantes para la vida del club: presidentes, jugadores, hinchas y referentes de los distintos deportes, porque no se hace solo fútbol. Recopilamos historias sobre la construcción de las canchas, los primeros referentes, y, a través de eso, intentamos componer un libro", sostuvo Matías Rodríguez en diálogo con Diario La Provincia SJ.

El profesional destacó que el objetivo es poder publicar el libro en 2025, ya con todos los relatos que han estado recopilando durante los últimos meses. Es por ello que las entrevistas son clave para conformar el contenido de la obra.

Cuando comenzaron a trabajar en la iniciativa y se presentó la posibilidad de presentarla al programa de Mecenazgo, no dudaron en hacerlo, ya que lo consideraron una propuesta valiosa. "Para nosotros, es muy importante a nivel cultural para La Bebida, porque es una oportunidad para recomponer esa historia que, lamentablemente, si no la recopilamos, muchas de las historias de las personas que hicieron grande al club podrían perderse. La idea era reconstruir la historia a través de la voz de los protagonistas", remarcó. Gracias a esto, quedaron seleccionados para su publicación. "Será un libro objeto, con fotografías, relatos ordenados, y, al mismo tiempo, grabamos algunas de las entrevistas para hacer formatos audiovisuales", sumó. También agregó: "A todos les preguntamos qué significaba el club para ellos. Un poco la idea es hacer público todo esto para compartirlo".

El referente en el tema destacó que están muy contentos con la posibilidad de haber sido seleccionados y de contar con el financiamiento para los ejemplares. "Además, porque implica que el libro también se declara de interés a nivel institucional. Eso es muy valioso", subrayó Rodríguez.

Por último, resaltó: "La idea es que las copias se distribuyan en las bibliotecas de La Bebida y en las escuelas. No buscamos vender el libro, la idea es que se conozca la historia, y eso será bastante valioso".

El dato

Germán Rodríguez Romero detalló que hubo una gran predisposición por parte de los hinchas e integrantes del Club Sportivo Rivadavia. "Tiramos líneas y comenzamos a conocer a todos los involucrados", explicó. Y agregó que todos se mostraron muy dispuestos con la propuesta e, incluso, se sumaron los vecinos de La Bebida, quienes lograron ver en el club un lugar de pertenencia.

El trabajo

Llevan realizadas numerosas entrevistas en el marco de este trabajo, habiendo realizado un total de 21 entrevistas, algunas de ellas en conjunto. Entre los entrevistados se encuentran las autoridades actuales y otras personas que marcaron la historia del club. "Hay que hacer una curaduría bastante fuerte del texto. Vamos a estar haciendo ese orden, ese será el trabajo de ahora hasta diciembre-enero, para tener el trabajo lo antes posible y enviarlo a imprimir," destacó.

En este recorrido, Germán Rodríguez destacó que se enriqueció con muchas experiencias sobre todo lo vivido en estos 100 años, desde los comienzos del club hasta el trabajo para levantar la institución, así como los diferentes eventos que marcaron su historia. "Es una historia muy linda, y entrevistamos a mucha gente, desde personas de más de 90 años hasta jóvenes, que aportaron sus testimonios," contó.

Vale destacar que el libro contará con un recorrido con material fotográfico para enriquecer cada uno de los testimonios y de la historia del club.