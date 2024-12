Día Mundial del VIH: en San Juan, la cantidad de contagios es mayor a la nacional

domingo, 1 de diciembre de 2024 08:26

En San Juan la tasa de contagios de VIH, Sida, es mayor a la tasa nacional. Y la curva no ha disminuido sino que se mantiene lo que reflejado en número son alrededor de 140 diagnósticos nuevos por años en San Juan. Así lo explicó Lorena Herrera, jefa del programa en respuesta al VIH, sífilis y hepatitis.

Este domingo 1 de diciembre, con motivo del Día Mundial contra el VIH, es fundamental reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta la región en la lucha contra el virus. En San Juan, la situación del VIH sigue siendo un tema de preocupación. Si bien la cantidad de diagnósticos se mantiene constante, la tasa de contagios sigue siendo alta, lo que refleja la necesidad urgente de redoblar esfuerzos en prevención.

"La tasa en la región de Cuyo es de 10 cada 100 mil habitantes. 10 personas contagiadas cada 100 mil. En San Juan la tasa es de 17,7. Ese es el nuevo dato. Entre 17 y 18 personas cada 100 mil habitantes", comenzó explicando Herrera a Diario La Provincia SJ y subrayó que "lo que se está viendo es que los diagnósticos disminuyen en los adolescentes, o sea, no hay tantos diagnósticos en el chico adolescente, pero sí en la cantidad". La tasa nacional es de 12,2 cada 100 mil habitantes.

En Argentina, se estima que aproximadamente 140 mil personas viven con VIH, aunque un 13% de ellas desconoce su diagnóstico. Este dato subraya la importancia de las estrategias de diagnóstico, como el aumento de testeos, que se realizan en diversos puntos de San Juan. Herrera explica que el desafío radica en que, aunque más personas se están diagnosticando, la percepción del riesgo sigue siendo baja. La falta de conciencia sobre el uso del preservativo, que no solo previene embarazos sino también el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, es uno de los factores que contribuye a la persistencia de la epidemia.

"La edad de diagnósticos es en personas adultas y más todavía en mayores de 65 años. Esos mayores de 65 años, ya llegan en estadios que no son tempranos, donde son asintomáticos. ¿Por qué? Porque estas personas mayores de 65 ya tienen alguna enfermedad o algo y ahí es donde se están detectando, estamos llegando tarde. Por esto de que no tienen la percepción de ese riesgo", agregó subrayando que "el 99% de la transmisión es por relaciones sexuales sin protección, o sea, sin preservativo principalmente".

Vale aclarar que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida) es la forma en que se expresa el estadio avanzado de la infección por el VIH.

DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN

Para abordar esta situación, el Ministerio de Salud de San Juan está intensificando las campañas de testeo. Desde este domingo, comenzará una nueva semana de testeos gratuitos y confidenciales en los 27 laboratorios de la provincia, y se instalarán kits de testeo en centros de salud con enfermeros capacitados para realizar análisis rápidos con solo una gota de sangre. Esta estrategia tiene como objetivo facilitar el acceso a los diagnósticos, especialmente para aquellos que no se sienten en riesgo.

"Cuando da positivo el test de HIV hay muchos que no se lo esperan, que justo vieron la oportunidad porque pasaron por ese lugar y como los convencimos que con una gotita en 20 minutos tienen el resultado, accedieron por una cuestión de aprovechar la oportunidad. No son todos, pero sí hay una población que no se lo esperaba, que es esta población que te digo que no tiene esa percepción del riesgo, que cree que nunca ha estado en riesgo y de repente cuando se encuentra con un resultado así, ahí recién es donde cae", agregó Herrera.

Fuente: Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis

Además, el tratamiento para el VIH está garantizado por el Estado, tanto para quienes no tienen cobertura social como para aquellos que sí. El acceso a los medicamentos antiretrovirales es fundamental para garantizar que las personas que viven con VIH mantengan una buena calidad de vida y que, al lograr una carga viral no detectable, no transmitan el virus.

"Por semanas estamos entre 3 o 4 operativos de testeo porque apoyamos a todos los centros de salud, a todas las zonas sanitarias", agregó.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

A pesar de estos esfuerzos, Herrera señala que aún se observa un descenso en los diagnósticos entre adolescentes, pero un aumento entre adultos mayores de 65 años. Estos casos suelen ser detectados en etapas avanzadas, cuando la infección ya ha causado daños. Esto resalta la necesidad de seguir educando sobre la importancia de la prevención, especialmente en un contexto donde el uso de anticonceptivos y la percepción del riesgo de enfermedades de transmisión sexual ha disminuido.

La prevención sigue siendo la clave. Además de los preservativos, existen tratamientos de prevención pre y post-exposición, que permiten reducir las posibilidades de contagio en situaciones de riesgo.

Si bien San Juan y la región de Cuyo están avanzando en la detección y tratamiento del VIH, la epidemia sigue siendo un desafío constante. La conciencia sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento son fundamentales para frenar la propagación del virus y mejorar la calidad de vida de quienes ya viven con VIH.