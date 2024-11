Desde la influencia del Colegio Don Bosco hasta su sueño: ¿quién es Luis Estebes?

sábado, 9 de noviembre de 2024 08:16

Luis Emilio Estebes Puerta asumió oficialmente este viernes como nuevo Contador General de la provincia de San Juan, en un acto que tuvo lugar en Casa de Gobierno. Allí estuvo su familia, a pocos metros, acompañando cada palabra y paso que daba. Frente a él también estuvieron sus amigos y colaboradores que al final de la jornada quisieron retratar todos una foto con él en este momento. Pero ¿quién es Luis Estebes?

Hombre de formación continua en el ámbito profesional, su amor por la economía nació siendo muy joven, en el colegio. Estebes compartió detalles sobre su trayectoria, sus principios familiares y su visión sobre la nueva responsabilidad que asume a Diario La Provincia SJ.

Trayectoria profesional y formación

Con más de 30 años de experiencia en el campo de la contabilidad, Estebes Puerta comenzó su camino en el Colegio Don Bosco, institución que marcó el inicio de su amor por las ciencias económicas. "El amor por la economía nació en el colegio. Muchos de los profesores que tuve en Don Bosco influyeron profundamente en mi carrera", relató el nuevo Contador General, quien se formó en la Universidad Católica de Cuyo.

A lo largo de su carrera, Estebes desempeñó diversas funciones en el ámbito público y académico, lo que le permitió adquirir una vasta experiencia en la gestión pública y el manejo de recursos estatales. Trabajó como contador en el municipio de Santa Lucía, tesorero, asesor contable de un Consejo Deliberante, y también fui presidente de dicho Consejo. Además, ocupó el cargo de secretario de Hacienda en dos oportunidades.

Un hombre de familia

Más allá de su carrera profesional y política, Estebes se considera una persona profundamente ligada a su familia. Está casado desde hace 20 años con su esposa, pero su relación viene de mucho antes. "Estoy con mi mujer hace más de 30, porque hemos estado muchos años de novio. Tengo tres chicos que están estudiando en el colegio Don Bosco. Y uno termina este año, pero todo una vida muy normal. Familia salesiana", confesó Estebes.

Un detalle interesante de su vida personal es que la relación con su esposa nació a partir de su amistad con el hermano de ella. "Me hice amigo del hermano de mi esposa, y fue él quien me presentó a ella. De ahí comenzó todo, y formamos una hermosa familia", recordó Estebes con una sonrisa.

Aunque su vida profesional ha sido demandante, Estebes no descarta el gusto que tiene por el deporte. "He jugado al pádel, al volei, pero no al fútbol. El deporte es algo que me gusta mucho, y aunque hace tiempo que no practico, sé que debo volver, principalmente por salud", explicó.

En cuanto al futuro de sus hijos, Estebes reconoció que lo importante es que ellos elijan de manera libre su camino: "Quiero que hagan lo que ellos quieran, lo que realmente les apasione. Lo más importante es que hagan lo que les encante, lo que amen", expresó con convicción.

Nuevas responsabilidades y desafíos

En su nuevo rol como Contador General de San Juan, Estebes tiene claro el compromiso que asume. "Mi sueño es cumplir con la función y con la responsabilidad que he asumido. Seguir capacitándome y seguir estudiando, porque creo que a esta altura es como que necesitamos el tema de capacitarnos y progresar", señaló. Además, destacó la importancia de tener metas en la vida: "creo que hay que ir armando todo para poder llegar al objetivo".

Estebes no ocultó su entusiasmo al recibir la propuesta de asumir como Contador General de la provincia. "Cuando me llega la propuesta, todo lo traté de valorar un poco, porque en realidad era como catapultar mi carrera profesional", finalizó subrayando que este nuevo desafío se presenta como una gran responsabilidad.