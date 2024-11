Nueva oportunidad, nueva vida: los Hogares Beraca se ampliaron en San Juan

miércoles, 6 de noviembre de 2024 15:36

Con una labor minuciosa y comprometida, los Hogares Beraca en San Juan crecieron. Se amplió el número de sedes en las que reciben a sanjuaninos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y se trabajan con ellos herramientas para que puedan revincularse con la sociedad, desde lo productivo y relacional.

"En Hogares Beraca tenemos el de madres con hijos y otro que es más de prevención, que trabaja con todo lo que es medios y redes sociales. Después tenemos los hogares en temas alejados, en Santa Lucía y en el Médano de Oro, que trabajan con lo que es las granjas y chacinados", detalló Maira Ochoa, presidenta de la Fundación ESALCU y de los Hogares Beraca en San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Agregó que "tenemos alrededor de 120 personas viviendo en los seis hogares, y sumamos dos hogares más en Santa Lucía y Capital (para casos de personas con depresión), porque en este último tiempo estamos desbordados con listas de espera. Estamos reestructurándonos y avanzando para contener a las personas que están en las calles".

Las casas tuvieron arreglos por parte de la Fundación y se adaptaron para que respondan a los perfiles que se les dan a los Hogares; así pueden trabajar de la mejor manera.

Marcó que quienes viven en los Hogares llegan a través de un trabajo con la línea 102, del área de la Mujer, por distintas particularidades de Flagrancia y por funcionarios que les piden ayuda para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. También, hay casos que recepcionan desde planteos por redes sociales. "Todas las personas pasan por ciertas entrevistas, porque nosotros trabajamos mucho con la voluntad de la persona. En el caso de las mamás, hay casos que hay que ingresarlas ya, por la urgencia y por la situación en la que están viviendo", explicó.

El trabajo dentro de las instituciones les da grandes satisfacciones, entre ellas que haya quienes lograron recibirse de carreras terciarias y universitarias. "Para nosotros es una gran satisfacción. Recuerdo una chica en particular que nos tocó como muy profundo, porque en su familia nunca nadie había llegado ni a pisar una universidad. Entonces cuando llegó a los Hogares, ella tenía ese sueño. Aunque le costó mucho hasta aprender a estudiar y el ritmo de una universidad, se hizo un trabajo muy lindo con ella y pudo llegar a recibirse de abogada", recordó. La elaboración de maicenitas y alfajores, una marca registrada de los Hogares Beraca en San Juan. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Respecto a la dinámica de los Hogares, los residentes ingresan a vivir un tiempo y "depende de cada persona, es el tiempo que va a llevar. No hay un tiempo estipulado porque trabajamos mucho con diferentes áreas de la persona, pero sobre todo con las heridas del corazón. Buscamos que sean sanos para poder salir de nuevo y reinsertarse en la sociedad. Aunque en el proceso, hacemos una intervención ya con la sociedad; no están aisladas del todo y que están capacitadas para salir a su propio trabajo. Cada persona lleva su tiempo. Siempre digo que ttrabajar con las personas es precioso, pero también es muy particular: no todos llevan el mismo proceso", dijo.

Los mejores alfajores de Argentina

"Estamos tratando de llegar a todos los rincones de San Juan con nuestros productos, ya que cada hogar se autosustenta con un emprendimiento propio. La idea es que los chicos o las mujeres cuando ingresan a nuestros hogares, puedan capacitarse y poder ellos mismos producir. Este año ganamos un premio al Mejor Alfajor Argentino de Dulce de Leche con baño blanco, en un certamen nacional y la verdad que es un aliento enorme a los chicos. Les hace muy bien tener el reconocimiento de la sociedad. Ellos, antes, estaban en las drogas, en las calles y un poco marginados y la sociedad, no sabiendo qué hacer con ellos. En ello, que hoy los premien, diciéndoles que lo que están haciendo, está muy bien, es muy gratificante para ellos", precisó Maira Ochoa.

La elaboración de delicias dulces y de panificados es uno de los proyectos más conocidos de los Hogares. "En el Hogar de madres con niños se preparan maizenita, que bueno, que fue uno de los primeros proyectos que empezó la fundación. Lo digo humildemente, pero es real: creo que son unas maizenitas más ricas de San Juan, y que todo el mundo las conoce. El emprendimiento ha perdurado en el tiempo y no han bajado la calidad. Eso también habla de lo que hemos logrado hacer en el transcurso del tiempo, a través de la fundación y de los Hogares Beraca", resaltó. A estas dulzuras, también se suman las pizzetas.

El dato

Maira Ochoa destacó que para ellos es importante que los sanjuaninos conozcan su obra que lleva 15 años en la provincia. Se puede colaborar para ayudar a equipar los hogares: para ello reciben donaciones y se pueden contactar por redes sociales. Además, el 29 de noviembre se realizará la cena anual solidaria de Fundación ESALCU y Hogares Beraca. Allí se muestra el trabajo que realizan y las opciones están en venta. Para consultas, se pueden comunicar al 264-5703663.-