Marcela, la albardonera que sorprendió a su compañera de Zonda con un emotivo regalo

miércoles, 6 de noviembre de 2024 17:02

A sus 58 años, Marcela Torres es un claro ejemplo de perseverancia y determinación. Madre de seis hijos y abuela de ocho nietos, decidió apostar por sus sueños y, con su emprendimiento, representó con orgullo a Albardón en la Fiesta Nacional del Sol. Su esfuerzo y dedicación no pasaron desapercibidos, y cautivó a todos con el gran trabajo que refleja su tenacidad y pasión por lo que hace.

Entre las emprendedoras nació un fuerte vínculo de amistad que les permitió superar los desafíos y fortalecer lazos emocionales. Este apoyo mutuo no solo les permitió complementar sus trabajos, sino también seguir creciendo juntas, impulsadas por el deseo de superación y éxito compartido. En este contexto, Torres, oriunda de Albardón, protagonizó un emotivo gesto de solidaridad con su compañera Bárbara Alegre, de Zonda. Con el objetivo de ayudarla a seguir desarrollando su emprendimiento, Marcela decidió regalarle una máquina, un acto que conmovió profundamente a sus compañeras y reflejó el espíritu de colaboración que las une.

"Hemos podido conocernos un poco más. En el hotel compartimos habitación con Bárbara, María del Carmen y Nidia. Al ver el trabajo de Bárbara, me di cuenta de que, trabajando junto con un grupo de madres solteras y utilizando una sola máquina familiar, no les iba a rendir el trabajo de la manera que lo necesitaban. Entonces, pensando en cómo ayudar, decidí regalarle una máquina. Busqué darle algo que no le genere gastos adicionales, para que pueda seguir trabajando sin preocupaciones", contó Marcela Torres a Diario La Provincia SJ.

En la misma línea, Marcela detalló que decidió compartir su propuesta con la representante de Zonda, quien se mostró muy agradecida. Luego, otra de las emprendedoras sumó una nueva idea para colaborar con el emprendimiento, consolidando aún más el espíritu de apoyo mutuo entre ellas. "No había competencia, estábamos con la posibilidad de ganar un premio para ayudar a nuestro emprendimiento. Si ganábamos o no, sabíamos que teníamos la oportunidad de seguir avanzando", explicó.

Luego, Marcela destacó que la representante de Zonda se mostró muy emocionada con el gesto y expresó: "Hay que dar una mano, porque se ven las ganas, el empeño y los deseos que tiene. Barby me pareció muy sencilla y humilde." Además, destacó: "Casi todas nos estamos pasando información; esto no fue una competencia." Tras este intercambio, concretaron un punto de encuentro y, finalmente, Marcela cumplió su deseo de ayudar a su compañera, brindándole el apoyo necesario para que pueda seguir adelante con su emprendimiento.

Este gesto cobra especial relevancia, dado el crecimiento que se prevé en su trabajo tras haber participado en la Fiesta Nacional del Sol (FNS), lo que implica una mayor demanda.