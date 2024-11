Ampliaron el grupo de sanjuaninos que puede vacunarse contra Dengue

martes, 5 de noviembre de 2024 11:33

De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Salud, desde este miércoles se ampliarán los grupos dentro de la Estrategia de Inmunización QDenga para San Juan contra Dengue.

Se sumarán:

-Pacientes de 4 a 59 años de edad que cursaron dengue sintomático durante 2024 y que, sin haber sido notificados en SISA, cuentan con un laboratorio (específico o general) del momento agudo de la enfermedad.

-Pacientes de 4 a 59 años que cursaron dengue sintomático y que, sin haber sido notificados en SISA y sin contar con laboratorio específico o general, fueron internados con diagnóstico clínico de dengue en el momento agudo de la enfermedad.

A fin de ampliar la estrategia se mantendrá vigente el código QR publicado en las páginas oficiales y redes sociales del Ministerio de Salud para que, aquellos interesados en recibir la vacuna y que reúnan los criterios arriba mencionados, puedan completar el formulario de solicitud de turno, destacó un comunicado oficial.

Los pacientes que ya hayan completado el formulario respondiendo afirmativamente sobre la existencia del laboratorio mencionado, no requieren llenar nuevamente el formulario ya que serán turnados a la brevedad.

"Desde el Ministerio de Salud se solicita a la población general que envió formulario solicitando turno, revise su casilla de correo así como la casilla de spam, a fin de corroborar respuesta y turno para evitar reenvío de respuestas en casos de pacientes turnados ausentes. Además, continuarán los demás grupos establecidos según estrategia de inmunización", se señaló.

Esta inmunización constituye una estrategia más de prevención, focalizada y dirigida, en esta instancia, a los siguientes grupos de riesgo.

Sobre la población objetivo

-Destinado a personas que hayan tenido dengue sintomático, entre 4 y 59 años de edad residentes de la provincia de San Juan y que se encuentren notificados en SISA.

-Requiere turno previo por sistema de QR. Vacunatorio Central de la Provincia (Av. España 587 Norte).

-Personal de salud perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia (leyes 1148, 71 Q y contratados por el Ministerio de Salud y no tercerizadas).

-No requiere turno previo. Vacunatorio de la institución de salud donde desempeña su rol laboral.

-Personal de salud sanitarista de ámbito privado (exclusivamente instituciones con áreas de internación clínica).

-Requiere turno previo por sistema de QR. Vacunatorio Central de la Provincia (Av. España 587 Norte).

-Personal de fuerzas de seguridad provinciales (bomberos, policía, Defensa Civil, penitenciarios).

-No requiere turno previo. Vacunatorio de Servicio Penitenciario y de Cuartel de Bomberos.