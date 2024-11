Insólito: se anotó en "Matrimonio Emblemático" sin avisar a su novio y salió ganadora, ¿se casarán?

lunes, 4 de noviembre de 2024 11:21

Un hecho insólito se dio este fin de semana durante la Fiesta Nacional del Sol. El ministerio de Gobierno abrió la convocatoria a las parejas que quieran casarse para hacerlo en un lugar significativo de la provincia, y fuera de lo común. El concurso se llamó "Matrimonio Emblemático" y tuvo más de 60 inscritos. Lo insólito se dio con una pareja que salió ganadora pero una de las partes no sabía que había entrado en el sorteo.

La ministra Laura Palma contó el particular hecho que se dio cuando empezó a hablar con una de las ganadoras. "Charlé con la chica y me dijo 'yo nunca me gané nada'. Estaba recontenta pero no le había consultado a su pareja y ella se había inscrito sola", contó la ministra en Am1020.

"La chica me contó que lleva varios años de pareja, pero ella había ido sola con sus amigas. Se inscribió y salió sorteada. Y el novio se enteró después de que se va a casar. El novio se enteró por televisión", agregó Palma sobre el insólito momento que dejó la inquietud si él aceptó o no casarse.

LOS PROTAGONISTAS

Luego la novia en cuestión, Yamile, habló en AM1020 y contó que con su novio Ariel llevan casi toda una vida juntos. "Tenemos 16 años juntos. Tenía 13 años cuando me puse de novia con él y él tenía 15", contó la chica quien tiene un hijo con él que se llama Paul, de 8 años, en honor a Paul Fernández, el jugador de Boca.

La chica contó que se anotó en el concurso de la FNS pero previamente le había dicho a él en broma que lo iba a hacer. ". Fue algo muy raro porque me anoté como una simple joda con él. Yo nunca he ganado nada, te soy sincera. Entonces dije 'bueno, me voy a anotar'", explicó entre risas.

Después de anotarse, se fue ver al show principal de la FNS pero cuando llegó a su casa, su hermana le contó que había ganado. "Mi hermana me dijo 'mira lo que ha puesto la directora del Registro Civil... has ganado'. Era algo excepcional para mí, tanto como para él. Y bueno, estamos felices obviamente que hemos ganado y ya vamos a estar viendo porque, la directora del Registro Civil me dijo que teníamos un año. Yo fui a buscar el certificado, porque iba a ver el show con mis primas y hermanas", agregó sobre su paso por el stand el sábado pasado.

Yamile explicó que "siempre era broma" la posibilidad de casarse y así se lo demostraban a su entorno. Solían decir 'ya nos vamos a casar' y ahora todo parecería encaminarse a ese gran momento. "La dejamos pasar pero bueno, ahora que ganamos esto, hay que pensarlo bien, detenidamente, a dónde y cuándo va a ser", señaló.

Aún no tienen definido bien el lugar para casarse pero desde el Gobierno le sugirieron Ischigualasto como un lugar muy lindo. "Vamos a ver porque tenemos tiempo hasta diciembre del 2025 para ver todo", finalizó.

LUGARES EMBLEMÁTICOS

Por otro lado, la ministra reveló que uno de los lugares que generó más interés para casarse es el Parque Nacional Ischigualasto. "Una de las parejas sorteadas manifestó que le gustaría ir a los jardines del Teatro Bicentenario", explicó la ministra Palma.

Otro de los lugares habilitados son la Estación San Martín, el Parque de la Difunta Correa, los Jardines del Teatro Bicentenario, el Museo de la Memoria Urbana y está sumada la posibilidad de que se sume la casa de Sarmiento.

Los ganadores del concurso de la FNS tendrán la oficina móvil del Registro Civil gratis para el día que elijan. Los demás sanjuaninos que quieran elegir a partir de ahora deberán pagarla.