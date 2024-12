Venta de pirotecnia en San Juan: conformarán las brigadas para controles de seguridad y puestos clandestinos

sábado, 30 de noviembre de 2024 22:14

Con la llegada de diciembre y las fiestas de fin de año desde la brigada anti explosivos de San Juan comienzan a movilizarse para trazar una estrategia y poder hacer control de la venta de pirotecnia en todos los departamentos. En los que se prohíba la comercialización, mantendrán la vigilancia sobre eventuales puestos clandestinos, en los que este permitido, que se cumplan todas las medidas de seguridad para evitar heridos.

Rubén Castro, Jefe Segundo de la Dirección de Bomberos de la Policía de San Juan, anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión con todos los municipios para discutir la adhesión a la ordenanza municipal sobre la venta de pirotecnia. “Para aquellos municipios que decidan permitir la venta, se formarán brigadas de explosivos. El municipio que se adhiere, una semana antes de las fechas, conformamos lo que son las brigadas de explosivos y salimos a controlar a los que van a permitir la venta", detalló el entrevistado a Diario La Provincia SJ cuya unidad cuenta con 13 agentes y buscarán reforzar los controles con las unidades propias en los departamentos alejados.

En este sentido, enfatizó la importancia de las medidas de seguridad en los puestos de venta: "Nosotros controlamos que ese puesto de venta de pirotecnia tenga todas las medidas de seguridad que exigimos: el matafuegos, el balde con arena, que exista una cierta distancia entre la mercadería y la gente".

Además, la mercadería debe estar sobre un material que no genere chispas y debe mantenerse fresca, especialmente si está al aire libre. Castro también abordó el tema de los puestos clandestinos en municipios que no permiten la venta de pirotecnia. "En el caso de los municipios que no permiten la venta, puede haber puestos clandestinos. Con las patrullas vamos a recorrer los distintos departamentos", afirmó. Las denuncias anónimas son un recurso clave para detectar estas irregularidades: "Se reciben denuncias anónimas sobre los puestos clandestinos que no reúnen las medidas de seguridad. Nosotros vamos y secuestramos la mercadería".

El proceso legal tras un operativo incluye la notificación al juzgado, que determinará si la pirotecnia se destruye o se devuelve si se paga la multa. Castro enfatizó que los depósitos de pirotecnia deben contar con las habilitaciones correspondientes y un certificado de servicio de protección contra incendios.

La Brigada de Explosivos está conformada por 13 personas, organizándose en patrullas de dos hombres cada una. "En los departamentos alejados vamos a mandar brigadistas, haciendo un departamento cada dos o tres días", mencionó. La colaboración con los bomberos locales será esencial para identificar lugares clandestinos: "La mayoría de estos departamentos tienen bomberos; ellos se encargarán de ponernos en conocimiento si hay lugares clandestinos en la calle".

Con estas medidas, la dirección de bomberos de San Juan se muestra comprometida con la seguridad pública en relación con la venta de pirotecnia, asegurando que se cumplan todas las normativas necesarias para proteger a la comunidad.