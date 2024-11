Los cinco consejos de destacados entrenadores sanjuaninos para iniciar una actividad física

sábado, 30 de noviembre de 2024 08:30

Al momento de decidirse a entrenar y realizar una actividad física hay consejos importantes a tener en cuenta para evitar lesiones o que el resultado no sea el esperado. Javier López y Alejandro Platero, dos destacados entrenadores sanjuaninos brindaron a Diario La Provincia, las cinco premisas principales que consideran son los más importantes que cada persona debe tener en cuenta al momento de entrenar y de empezar a correr.

Los consejos de Javier López entrenador del RIFT Running

1- Consulta con un Médico Deportólogo:

Es muy importante que la consulta médica inicial la hagas con un médico especialista en Deportología, ya que la misma no sólo estará orientada a determinar tu condición de salud, si no también a todo lo relacionado con la práctica de tu nueva actividad: Descanso, nutrición, tipo de análisis clínicos y valores de los mismos (por ejemplo, hay valores que son normales para un sedentario, pero no para una persona activa o deportista), estudios cardiológicos necesarios, prevención de lesiones, cambio de hábitos, etc.

2- Empezá con un entrenador:

El comienzo de la actividad es el más crítico, es cuando somos más propensos a lesionarnos y a cometer errores. Incluso, mucha gente se frustra al comienzo porque sus expectativas previas difieren de las primeras experiencias corriendo. Es el momento donde necesitamos mayor guía y acompañamiento de un profesional con experiencia, y si a eso le sumamos pertenecer a un "Running Team", la experiencia se vuelve mucho más gratificante y llevadera.

3- Pecar de menos y no de más:

No lo des todo al comienzo!! Es un momento para "conocerte". Descubrí tus sensaciones corriendo, escuchá tu corazón, tu respiración cuando lo hacés. Distinguí las distintas intensidades al correr, tus pasos, qué te limita primero, tus piernas o tu falta de aire. Escuchate, sentite, disfrutá ese momento que te estás regalando.

4- Olvidate de correr continuo:

Uno de los errores más comunes es empezar a correr "hasta que aguante". Eso no sólo genera experiencias desagradables, sino que nos predispone a lesionarnos con facilidad. Empezá de forma intermitente, Por ejemplo, corré 30 segundos y caminá dos minutos. Alrededor de media hora la primera vez. Si te resulta difícil, caminá más y corré menos, o al revés si te parece "demasiado fácil". Pero evitá por todos los medios correr "sin parar". Te dejo un dato: Imaginate que nunca corriste o llevás mucho tiempo sin hacerlo. De pronto corrés 5km sin parar. Pasaste de "cero impacto" a alrededor de "5000 impactos" sin pausa. Es mucho, no? El impacto NO LESIONA, al contrario, es una forma de hacernos más fuertes. Pero debes empezar progresivo. Igual que lo hacés cuando vas al gimnasio y empezás a mover pocos kilos!

5- Planteate un objetivo desafiante, pero alcanzable:

Cualquier actividad que inicies, debe tener un objetivo a alcanzar. En este caso, puede ser una carrera corta en unos meses, correr sin parar "X cantidad de tiempo", incorporar el hábito de realizar actividad física, mejorar mi composición corporal, etc. Debe costarte, requerir compromiso, pero debe estar dentro de tus posibilidades "reales".

Ale Platero, entrenador de Del Parque Team, y sus recomendaciones esenciales para quiénes recién se inician en este deporte:

1. Comenzá con progresión

Uno de los errores más comunes es querer correr demasiado desde el principio. Es importante empezar con un plan que combine caminatas y trotes cortos. Esto permite al cuerpo adaptarse gradualmente y reduce el riesgo de lesiones. La paciencia es la clave para construir una base sólida



2. Invertí en calzado adecuado

Las zapatillas son la herramienta principal del corredor. Elegir un calzado adecuado a tu pisada y al tipo de terreno donde vas a correr es fundamental para evitar molestias o lesiones. Muchas tiendas ofrecen análisis de pisada gratuitos, así que vale la pena aprovecharlos



3. Cuidá la hidratación y la alimentación

Tú rendimiento está directamente relacionado con cómo cuidás tu cuerpo. Hidratate bien durante el día, no solo durante el entrenamiento, y priorizá una alimentación balanceada. Incorporar frutas, verduras y proteínas de calidad es esencial para obtener energía y recuperarte correctamente



4. Establecé metas realistas

No te compares con otros corredores. Cada uno tiene su propio proceso. Lo ideal es fijar objetivos alcanzables, como correr 5 minutos seguidos o completar tu primer kilómetro. A medida que avances, podés ir ajustando tus metas



5. No descuides el calentamiento y la recuperación

El calentamiento prepara a tu cuerpo para la actividad, y los estiramientos posteriores son igual de importantes para prevenir lesiones. Dedicar solo 5 o 10 minutos a estas etapas puede marcar una gran diferencia en tu experiencia como corredor.

"Recordá que correr es más que una actividad física, es un espacio para reconectar con vos mismo. Disfrutá el proceso y celebrá cada logro, por pequeño que parezca", destacó Ale.