Delirio total: Abel Pintos y Luciano Pereyra actuaron juntos en la FNS y enloquecieron a los sanjuaninos

domingo, 3 de noviembre de 2024 05:08

Cuando el reloj superó las 3 de la mañana y la euforia estaba bien arriba en el público, el deseo de los sanjuaninos que fueron al show final de la Fiesta Nacional del Sol se cumplió. Luciano Pereyra ya se había despedido del escenario pero en un giro sorpresivo, volvió a ingresar a escena.

"No me puedo ir sin cantar esta canción", expresó dejando atónitos a quienes aún no se levantaban de sus asientos y generando un regreso inmediato de quienes ya se estaban yendo. Los acordes de "Zamba para olvidarte" comenzaron a sonar y en ese momento apareció Abel Pintos para generar un delirio masivo.

Los gritos se repitieron en toda la platea y un abrazo entre los dos dejó en claro lo que estaba significando ese momento para ambos. Es que hasta el jueves toda actuación juntos era de ensayo sin público y ahora fue el debut ante, ni más ni menos que, 40 mil almas en vivo.

"¡Che para, se armó!", lanzó Abel Pintos para luego bromear sobre la posibilidad de estar al lado de su amigo en el escenario. "Mirá mamá estoy con Luciano Pereyra", agregó entre risas para luego su colega sumar en tono gracioso: "iba a decir 'la puta madre, pero... queda mal".

Ambos no podían creer la cantidad de gente que los estaba viendo en vivo y por eso ambos aclararon: "es nuestro debut juntos en vivo ante el público". Es que hasta este momento, todo venía siendo ensayos con miras al Luna Park pero sin gente.

Por eso no dudaron en interpretar varios temas. El siguiente fue “Seré tu grito y silencio” y nuevamente los abrazos de emoción los unió en el escenario. Con varias despedidas y bis, la dupla interpretó también "Ahora es la hora" y "Quédate conmigo", con la que finalmente dejaron la escena con el público bien arriba y la emoción de todos a flor de piel.