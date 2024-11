Donación de sangre en San Juan: creció la cantidad de dadores voluntarios

jueves, 28 de noviembre de 2024 22:33

“Hemos logrado mejorar la calidad de donantes", con esa frase la doctora María Del Rosario Roca, directora del Instituto de Hemoterapia definió a Diario La Provincia los resultados de este 2024. "Tenemos un aumento que para nosotros es muy significativo, si bien es pequeñito, pero es importante al tener en cuenta que el tema de la conversión de donantes de reposición a donantes voluntarios es una tarea muy difícil y que lleva mucho tiempo", remarcó.

Y es que este año subió esa cantidad de donantes voluntarios y es un dato que llena de esperanza. “El año pasado que tuvimos un 16% de donantes voluntarios y este año que tuvimos 22 y para nosotros es un logro importante”, indicó.



Pero a pesar del buen dato del 2024, no todas son noticias auspiciantes ya que está época del año no favorece a que aumente la cantidad de donadores. “Estamos entrando ahora en la etapa en la que baja mucho la donación, la gente sale a vacaciones, está en las fiestas fin de año y empieza estadísticamente a reducirse la cantidad de donantes pero no disminuye la demanda”.



“El balance del año es positivo desde la conversión de donantes que fue nuestro objetivo en 2024 y va a ser nuestro objetivo en 2025 seguir trabajando en esa línea", remarcó la profesional.



Las mejores estrategias

Para la doctora María Del Rosario Roca, “la campaña de difusión y de concientización son muy importantes en la tarea de educar a la gente en una problemática que desconocen" y que perjudican el objetivo de la donación de sangre.

"En los departamentos alejados hacemos dos colectas semanales", como medida para fomentar la donación. "Ahora entramos en la etapa de verano y de receso y también nosotros no vamos a poder sostener todas las colectas porque tenemos personal de vacaciones, etcétera. Pero sí hemos hecho durante todo en distintos departamentos porque ese es un tema también que colabora, que la gente si tiene que trasladarse a la ciudad, pagar un pasaje, dejar de ir a trabajar, etcétera, por ahí no puede hacerlo", resaltó

Requisitos para ser un donante apto

"Las condiciones son estar en buen estado de salud en el momento que van a donar, no haber estado expuestos a ninguna situación de riesgo de contagio, llámese relaciones sexuales ocasionales, cirugías hace poco tiempo, haber concurrido al dentista hace, tomar alguna medicación que impida donar, que en general la mayoría permite donar, ser mayor de 18 años hasta los 65, pesar más de 50 kilos", informó la doctora Roca sobre los requisitos necesarios para donar sangre.

Las causas más frecuentes de rechazo son haber tenido relaciones sexuales ocasionales, haberse hecho tatuajes en el último tiempo. “Nosotros no estamos para juzgar la conducta o la vida de nadie, pero sí estamos para proteger al que recibe esa donación", expresó

Cómo donar

Para donar de forma voluntaria se puede sacar un turno vía web o comunicarse al 422-3571. Y la tercera opción es dirigirse directamente a Rivadavia, 728 Este, entre Rawson y Güemes. Los donantes deben presentarse habiendo ingerido un desayuno ligero, sin comer grasas, pero ya no es necesario acudir en ayunas.