Anunciaron más medidas contra los rompetormentas en Valle Fértil

jueves, 28 de noviembre de 2024 17:27

Durante su visita a Valle Fértil, el gobernador Marcelo Orrego se refirió al reclamo de la comunidad por los rompetormentas y definió más medidas que se van a tomar respecto a ese tema. Destacó la sanción de una ley que prohíbe el uso de estos aviones.



"Hace cuatro o cinco meses atrás, cuando se empezó a hablar el tema de lo que son los aviones rompetormenta o los cañones rompetormenta también, yo tomé una decisión y le envíe Cámara de Diputados de la provincia, que además tuvimos la suerte de que fue aprobado por amplio número, donde se prohíbe el tema de cualquier mecanismo o artefacto que afecte el ciclo hidrológico. O sea, hoy en San Juan eso está prohibido", remarcó Orrego



Y además informó que otras disposiciones se van a realizar próximamente: "Lo que vamos a hacer, y en eso sí me comprometo, es que junto al Secretario General de la Gobernación, y además quien le habla, es emitir algún tipo de comunicado y también si es necesario algún tipo de investigación, a ver si existen otras jurisdicciones colindantes y en otras provincias ese tipo de aviones que se incorporen al espacio aéreo de San Juan. Pero lo que es en San Juan es un dato totalmente prohibido. Eso lo tomé la decisión, pero no ahora, lo tomé hace mucho tiempo". Y remarcó que "fue una decisión tomada desde hace tiempo atrás, no es de ahora. O sea que juntos vamos a luchar, vamos a pelear para que eso no suceda"



"También vamos a pedir a la ANAC, que es un organismo que se dedica a esto también, que tome por supuesto posición y nos instruya ante cualquier circunstancia para tomar algún tipo de mecanismo en otra provincia, en caso de que entendamos que si es La Rioja, si es San Luis, si es Mendoza, que por ahí no tienen una legislación adaptada a la nuestra, que tomemos cartas en el asunto. En definitiva y para no prolongar mucho el tema, agradecerle a todos los vallistos, agradecerles de corazón. Sepan que estoy a disposición, yo he venido a la política de hacer, a cumplir, que las cosas que tengamos que mejorar, que las hagamos", concluyó.