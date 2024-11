San Juan impulsará que médicos tengan mayor dedicación horaria en salud pública

martes, 26 de noviembre de 2024 09:25

La escasez de recursos humanos especializados afecta al sistema público de salud en San Juan y ello llevó al gobierno provincial a analizar medidas especiales. En ello, se prepara el anuncio de una propuesta de "fidelización" de profesionales que ya trabajan en el sistema para que tengan una mayor dedicación horaria en hospitales y centros de salud públicos.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez expresó en radio Colón que "evidentemente hay especialidades que son críticas como neurología infantil, pediatría, neonatología, neurología y terapia intensiva. Son especialidades críticas, no solamente en San Juan y por eso, ahí tenemos que lograr optimización de esos recursos y romper el estatus quo al que estamos acostumbrados. Esto es donde un profesional que trabaja en salud pública solamente puede estar bajo sueldo, y si cumple su horario con su sueldo no puede hacer otra tarea de otra forma porque no se le puede abonar. Entonces, creo que tenemos que romper con eso, y aquel el profesional, que más allá de cumplir su horario a través de su sueldo y su cargo, pueda asistir, aunque sea en forma prestacional a la salud pública, reforzando en horarios".

El funcionario destacó que están trabajando en ello para un pronto anuncio. "Eso lo estamos evaluando y haciendo, y la semana que viene estamos anunciando algo que ya se ha hecho con dos especialidades, para reforzar toda la periferia. Pero hay que romper ese estatus quo donde cumplo mi horario y no puedo seguir trabajando en salud pública, porque ya tengo un cargo. Eso hay que reveerlo".

Y reasaltó que "¿por qué un médico que cumple su guardia de 24 horas, después no puede seguir prestando servicio en salud pública, bajo una modalidad prestacional, entre otros? Esto es si él lo quiere hacer, nosotros lo necesitamos, y si rentablemente le conviene, ¿por qué no lo podemos hacer?".

Dobladez marcó que, para esto, se deben modificar decretos y se trabajaría bajo convenios con las distintas especialidades médicas.

Y expresó que acciones como ésta implican una reformulación de las estructuras y formas de trabajo. "El sistema de salud pública en la Argentina está quebrado, tanto público como privado. Literalmente está quebrado. Tenemos que cambiar la mirada y ver hacia dónde vamos a apuntar, porque así como está, no puede seguir. No sirve ni para el agente de salud, ni para el paciente", sentenció.