Vestidos y trajes de egresados: creció la demanda y superó al 2023

domingo, 24 de noviembre de 2024 13:06

Cientos de sanjuaninos viven por estas semanas sus tan ansiados bailes de egresados y cumpleaños de 15. En este contexto, referentes del sector detallaron un notable aumento en la demanda para adquirir vestidos o trajes, destacando que los alquileres fueron los más solicitados. En comparación con el año 2023, se observó un incremento significativo de alquileres, además que de aproximadamente 10 consultas recibidas, 8 corresponden a egresados.

Silvia Arias Matamoro, de Vistiendo Muñecas, detalló a Diario La Provincia SJ: “Vienen muy sobre el momento. Hay gente que está pidiendo vestidos para la semana que viene, chicas que no tuvieron en cuenta los aumentos de esta temporada y se quedaron sin la posibilidad de comprar un vestido, por lo que recurren al alquiler”. Y agregó: “En mi caso, como empiezo a trabajar un año antes, no he tenido alquileres, pero sí me están solicitando. De las 20 personas que nos contactan diariamente, 15 quieren un alquiler para el tema de egresados, teniendo en cuenta que hasta el 21 de diciembre hay fiestas”.

Matamoro también mencionó que, en cuanto a ventas, este año tuvo entre 20 y 25 chicas que compraron sus vestidos, principalmente de Media Agua y Los Berros. “En comparación con 2023, hemos registrado un importante repunte en la demanda”, afirmó. Además, destacó que los colores más elegidos este año fueron el negro, verde (desde turquesa hasta verde petróleo), borravino y champagne.

Por otro lado, Duilio Carrión, de Es Tan Perfecto trajes y vestidos, explicó que lleva varios años trabajando en el mercado de trajes y vestidos. En un principio, comenzaron con trajes, y luego incorporaron el alquiler de vestidos. Según Carrión, el alquiler de trajes para hombres es lo que más solicitan, renovando constantemente las prendas para que los clientes puedan estrenar siempre. “Desde trajes, camisas y zapatos, ofrecemos la posibilidad de estrenar año a año. Todo lo que ofrecemos está siempre en las mejores condiciones y sin ningún detalle”, señaló.

En cuanto a los precios, Carrión detalló que varían según las opciones que el cliente elija: “El precio más económico para un ambo es de $14.400, pero el cliente puede elegir el ambo a su gusto. Luego, se le suman los costos de la camisa, los zapatos, el chaleco, y demás accesorios. No todos quieren la misma cantidad de prendas, por lo que no se puede ofrecer un traje armado completo. El precio final depende de las prendas que el cliente elija, y mientras más prendas se alquilan, menor es el costo individual de cada una”.

Carrión también destacó que la demanda de este año aumentó respecto a años anteriores: “Aunque no ha sido uno de los mejores años, el movimiento se incrementó notablemente con el tema de los egresados. Hasta el año pasado, el movimiento era mayor en agosto y septiembre, pero este año el fuerte comenzó en octubre. Sabíamos que venía flojo por la falta de consultas en agosto, pero ahora estamos trabajando muy fuerte, y la demanda está impulsada principalmente por los egresados”.

El AMADO Trajes, de Majo, destacó que en este 2024 la demanda ha sido excelente. “En esta época de egresados, es cuando más alquileres tenemos. Tenemos una gran variedad de trajes y vestidos de todos los tamaños y colores, lo que permite que cada cliente elija su propio estilo".

Por otro lado, detalló: "los colores más elegidos siguen siendo el negro, azul y gris. Ofrecemos trajes y vestidos importados, que son únicos y tienen precios accesibles, además de la posibilidad de pagos”. Comparado con el año anterior, el negocio ha mejorado considerablemente. La sanjuanina detalló que la demanda superó ampliamente sus expectativas.

Los tres referentes en el tema destacaron que en este 2024 la demanda repuntó en lo que respecta puntualmente al rubro de egresados.