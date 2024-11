Venta libre de medicamentos: en San Juan analizan la reglamentación que prohíbe vender fuera de las farmacias

sábado, 23 de noviembre de 2024 08:56

Este viernes, la Justicia Federal falló a favor de que se vendan medicamentos de manera libre en góndolas y otros productos sin la intervención de un farmacéutico. De esta manera el DNU 70/2023 del Gobierno Nacional sigue teniendo luz verde. Sin embargo, en San Juan existe una reglamentación provincial que ahora está siendo analizada porque prohíbe la venta de este tipo.

Así lo indicó el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, quien explicó que se está analizando la ley nacional y se ha enviado la consulta a nivel judicial porque consideran que hay "un gris" en todo esto.

"Si bien estamos adheridos a la ley nacional, pero hay una reglamentación provincial de la ley nacional. En la reglamentación provincial no se avala la venta de medicamentos fuera de la farmacia, por lo cual nos encontramos con un gris en esa situación", expresó en rueda de prensa.

Luego indicó que de "avalarlo hay restricciones importantes que un kiosco o un supermercado pueda vender medicamentos. El decreto de la Nación habla de antiácidos y analgésicos, pero estos deben ser vendidos en caja cerrada, no parcialmente, no por un solo comprimido, sino por caja cerrada, con condiciones de temperatura de 24 grados, tienen que estar bajo llave, no pueden estar exhibidos en kioscos y supermercados".

En función de esto, sí pueden ser exhibidos en farmacias. "Es toda una reglamentación que hay que evaluarla y recién ahí podremos hacer el dictamen.

Hay una irregularidad actual sobre el tema. Recién hace 48 horas se ha liberado esto, y en San Juan tenemos que ver la reglamentación que la propia provincia tiene para recién avalar o no esta situación", aclaró.

"Se va a hacer una decisión provincial. A mí me va a encontrar en el lugar donde haya una trazabilidad del medicamento, una venta segura del medicamento, donde haya un profesional que aconseje sobre el medicamento, en ese lugar me lo van a encontrar. Si se cumplen esas condiciones vamos a avalar el tema. Trazabilidad, seguridad, confiabilidad", destacó.

El ministerio de Salud aún no ha tenido reuniones con propietarios de farmacia pero no se descarta que en los próximos días se mantenga algún encuentro para tratar este tema. "Es de público conocimiento, la inquietud que han planteado las farmacias, como también cómo se han expresado desde el comercio sobre el tema. Tenemos que encontrar posiciones que sean hacia la seguridad de la población", finalizó.