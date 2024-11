Innovación en la cocina: alumnas sanjuaninas hacen hamburguesas y bombones 100% de aceitunas

sábado, 23 de noviembre de 2024 09:15

Las hamburguesas son, sin dudas, una de las comidas que más gusta a grandes y chicos no sólo en Argentina sino en muchas partes del mundo. Es por ello que viene en múltiples versiones y formas. Una de éstas es la que creó una joven de San Martín junto a su madre: la hamburguesa que reemplaza la carne por una pasta de aceituna. Luego, junto a sus compañeras del Colegio Parroquial San Juan Bosco de San Martín, generaron otras versiones de comida a base de las aceitunas como materia prima.

Victoria Aubone y Mariana Sánchez son de sexto año de la orientación Técnicas Agropecuarias y contaron esos pasos que dieron con sus compañeras en la gastronomía al crear sus recetas única. En estas, sin dudas, las estrellas son las hamburguesas de aceitunas y los bombones de chocolate con corazón de aceituna. La idea, que combina lo tradicional con lo innovador, sorprendió por su originalidad y el uso de productos autóctonos de San Juan, como la aceituna, dándole un giro inesperado a la cocina.

"La hamburguesa de aceituna salió de la idea de hacer una hamburguesa vegetariana. Yo antes era vegetariana y pensé cómo podía hacerla. Un día tenía ganas de comer aceitunas con mi mamá y bueno ella me propuso intentarlo, porque veníamos haciendo hamburguesas de lentejas y de arvejas. Ella me dijo 'por qué no probamos con las aceitunas', no pasa nada con intentar. Teníamos en mi casa, y lo hicimos", explicó Victoria a Diario La Provincia SJ.

La receta no se basó en ninguna de internet. Les surgió de ellas mismas, fruto de la experimentación personal. "El proceso es bastante parecido a lo de una hamburguesa normal, que sería reemplazar la carne por aceitunas negras, agregar condimentos a gusto, pan rallado, huevo. Luego la cocción es a un fuego lento. Una recomendación que resalta el sabor, es cocinarlo con aceite de oliva", añadió Victoria.

ACEITUNAS DULCES

Pero la creatividad de la alumna no se detuvo en las hamburguesas y se sumó el ingenio de otra compañera. Mariana Sánchez explicó cómo lograron un producto innovador: "Queríamos salir de lo común y explorar más allá de la aceituna como un simple ingrediente salado. Dijimos 'qué más podemos hacer con la aceituna, qué otras variedades, con qué otros sabores'. Pensamos no solamente las saladas sino también lo dulce. Ahí pensamos en las aceitunas en almíbar o bañadas en chocolate".

Así, pensaron en usar la aceituna también en platos dulces, como los bombones de chocolate con corazón de aceituna. Para lograrlo, probaron una serie de preparaciones. "La aceituna en almíbar tiene un sabor dulce, pero al final puedes sentir el toque característico de la aceituna", explicó Mariana.

El proceso de creación de los bombones fue todo un desafío. "A partir de lo que es la aceituna bañada en chocolate, uno ya lo toma como postre. Es completamente dulce, porque al haber pasado por el proceso de lo que es el almíbar, ya la aceituna absorbió el azúcar, y uno lo baña con chocolate. Es como un bombón. Uno hace la cocción para quitar lo que es el amargo, recién se va al proceso del almíbar, y ahí recién al baño de chocolate", comentó. El resultado fue sorprendente: un dulce con un toque inesperado que terminó siendo un delicioso postre.

PROYECTO CON VISIÓN DE FUTURO

Aunque las alumnas todavía no han lanzado oficialmente su creación al mercado, tienen grandes planes para el futuro. "Ahora mismo no estamos vendiendo, pero podemos hacer encargos. Como proyecto, nuestra idea es llevarlo más allá. El próximo año, cuando avancemos al séptimo año, vamos a trabajar en un proyecto más grande: aprovechar todo el proceso de la aceituna, incluyendo los residuos como los carozos, para seguir innovando", adelantó Victoria.

Este tipo de iniciativas demuestra cómo la educación técnica puede ser un motor para la innovación, no solo en el ámbito agrícola y gastronómico, sino también en el aprovechamiento integral de los recursos naturales. Las alumnas del Colegio Parroquial San Juan Bosco están dando el ejemplo de cómo una idea simple, nacida de la creatividad y la experimentación, puede transformarse en un proyecto con un gran potencial.