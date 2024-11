El sueño de construir una capilla en honor al cura Brochero en Jáchal

sábado, 23 de noviembre de 2024 07:29

El grupo pastoral del Cura Brochero en Jáchal está trabajando con gran empeño para contar con la primera capilla en honor al santo en el departamento del norte de la provincia. Actualmente las instalaciones cuentan con un avance del 30% y se busca poder seguir pero a los fieles se les hace difícil contar con los materiales de construcción necesarios para la obra.

El terreno donde se construye fue donado y está ubicado en el barrio Pismanta 1. Cercano a ese núcleo habitacional se han construido muchos barrios nuevos por lo que la tarea evangelizadora se hace necesaria en la zona. En esas instalaciones se llevarán adelante no solo tareas pastorales sino de caridad, socioculturales y de integración a las personas más vulnerables del lugar.

Ya se realizó el replanteo, la excavación, zanjas y yacimientos como la colocación de los cimientos vigas de encadenado inferior y superior y otros trabajos contando con la aprobación de la Dirección de Planeamiento. Pero ahora cuesta avanzar por los altos precios de los materiales para continuar con la construcción.

"Empezamos a hacer beneficios y bonos contribución, los vendimos y lo utilizamos para comprar material. Y eso fue como para hacer la primera etapa. Pero es una obra hermosa, solo que ahora no es sencillo construir y no tenemos para seguir la etapa siguiente que ya es de mampostería, no tenemos los ladrillones, por ejemplo. Hacemos un trabajo intenso nosotros, que somos un grupo de 17 mujeres, y que tenemos muchas ganas de ver el sueño concluido", detalló Violeta Varas, integrante del grupo.

"Hemos afrontado esta tarea con mucha responsabilidad, es un proyecto, que tenemos muchas ganas de verlo finalizado y a nuestro grupo lo moviliza la fe. Tenemos muchas ganas de ver la capilla, en el predio siempre vamos a rezar, rezamos la coronilla, movilizados por la oración, no vamos a perder es la fe de que alguien nos ayude", agregó.

Para cumplir este sueño piden la donación de todos los fieles del santo que quieran colaborar pueden comunicarse al número: 2644 12-4928. Necesitan bolsas de cemento, de cal y ladrillones entre otros materiales.

La devoción por Brochero en Jáchal

A pesar de no tener la Capilla lista, el grupo pastoral acompañado por el padre Gustavo Vaca celebran la santa misa en el predio todos los 16 de cada mes. Cuando el clima no ayuda se trasladan a la parroquia San José, pero buscan seguir manteniendo en ese lugar el espacio de fe hacia el curita.