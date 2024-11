Billeteras virtuales y biometría: las claves para "cortar" el acceso de menores a casinos online en San Juan

sábado, 23 de noviembre de 2024 22:08

La próxima semana se tratará en la Legislatura Provincial un proyecto unificado tras el debate en comisiones de dos iniciativas que buscan, entre otras cosas, controlar el acceso de menores a los casinos online en la provincia de San Juan.

Con el crecimiento de los casos de ludopatía en el mundo y en el país, San Juan no quedó exenta y es una de las pocas provincias que no han fijado una legislación al respecto. Una de las presentaciones la hizo la Caja de Acción Social, que es la autoridad de aplicación, y por otro lado, el diputado Franco Aranda del Frente Renovador; en ambos casos con una propuesta amplia para regular el juego en línea, con un especial interés en prevenir la ludopatía infantil.

"Lo que queremos hacer es darle una herramienta a la justicia para que pueda actuar frente a la problemática", dijo a Diario La Provincia SJ, el diputado Aranda. En este sentido, agregó: "Lo que hay que diferenciar es la existencia de dos tipos de plataformas: las que son legales y las que no".

Al respecto, añadió: "En el caso de las que son legales, se ha dispuesto una serie de articulados para restringir el uso a menores". En este sentido, remarcó que actualmente los menores pueden disponer de billeteras virtuales con autorización de los padres. "Lo que se impone es una restricción al uso de billeteras que tengan como titulares a menores; en ese caso, las plataformas deberán impedir las operaciones. Estas no pueden funcionar directamente con los casinos online".

Para efectivizar el control, se creará un registro de empresas o propietarios que se dediquen al negocio. "Se va a entregar como máximo 5 licencias, aunque pueden ser menos, además de una serie importante de requisitos legales a cumplir para operar", dijo.

Uno de los puntos críticos será la obligación para las operadoras de utilizar datos biométricos. "Estas permitirán identificar a las personas que apuestan y detectar si se trata de menores. Las metodologías podrán ser diversas, entre ellas huellas digitales, escaneo de iris e identificación por voz", entre otras que resulten útiles a tal fin.

Se trata de una iniciativa que podría tener un capítulo final esta semana en la Legislatura Provincial y que se viene tratando desde hace meses con otros sectores, como los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado.

Esta norma permitirá recuperar más de un centenar de plataformas no autorizadas que operan en la provincia, muchas de las cuales no se sabe quiénes son los propietarios y que además pueden contar con mecanismos engañosos o no entregar los premios ganados. Luego de su aprobación, con la buena voluntad de los legisladores, la Caja de Acción Social reglamentará la normativa.