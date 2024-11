Arcos, playones y aros de básquet: las principales demandas de reparación de espacios deportivos en escuelas

viernes, 22 de noviembre de 2024 22:19

Tras el accidente que sufrió un estudiante que sufrió una fractura expuesta en la escuela Campaña del Desierto por la caída de un arco, desde Obras Menores del Ministerio de Infraestructura, detallaron la problemática de algunas instituciones. Si bien, los relevamientos y las reparaciones se hacen durante todo el año, aseguraron que esta es una problemática más recurrente en edificios viejos.

"Los relevamientos se han estado haciendo en las escuelas, no puntualmente por ese tema. Esto ha sido una eventualidad”, dijo Nicolás Álvarez a Diario La Provincia SJ. Al respecto, agregó: “Los relevamientos se están haciendo y se va a tener en cuenta esto para ver los estados de los caños y asegurarnos de que no estén deteriorados y no hayan perdido resistencia, porque los chicos, apenas los toquen, se les cae encima”.

En este sentido, Álvarez mencionó que es un ítem más entre los relevamientos que se están realizando. “La mayor problemática es el deterioro por el paso de los años de los arcos, en algunos casos de los aros de básquet. Y el otro problema puntual en los playones deportivos es el estado del hormigón en el piso. Se han producido algunas grietas y desniveles entre placa y placa, lo que provoca tropezones y caídas, que también tiene sus riesgos", remarcó.

Actualmente, se están realizando los relevamientos y la idea es que, una vez que finalicen las clases, se inicie con las obras de refacción y mantenimiento. “El grueso de la obra comenzará el 2 de enero, cuando las empresas estén habilitadas para trabajar con la escuela desocupada y completar lo que resta del plan estival, ya que se ha estado trabajando a lo largo del año”, afirmó Álvarez.

El mayor enfoque se dará en “electricidad, instalaciones sanitarias y membranas, que son otro punto fuerte debido a filtraciones y goteras, ya que no están en condiciones”. En cuanto a la parte eléctrica, se prevé que queden habilitadas para futuras instalaciones de aires acondicionados, caloventores y ventiladores. “Queremos que, cuando llegue el momento de colocarlos, no tengamos problemas con las térmicas o que las secciones de los cables no sean suficientes”, añadió.

Se realizarán “refacciones de baños, instalaciones cloacales, reparaciones en cámaras sépticas y pozos negros, que en muchos casos están colapsados, así como la renovación de artefactos inodoros, griferías y sistemas de control de agua, incluyendo mingitorios e inodoros”.

Esta sigue siendo una problemática, ya que hay muchas escuelas que eran tomadas como punto de atención. “Se trabajó durante el año en la instalación de rejas y en el reforzamiento de ventanas y garitas de seguridad de las bombas”, concluyó.