Medicamentos en góndolas: ¿qué pasará en las farmacias de San Juan?

jueves, 21 de noviembre de 2024 09:41

El Gobierno nacional publicó este lunes el Decreto 1024/2024 que modifica la reglamentación de la Ley N° 17.565 para regular la venta de medicamentos en farmacias habilitadas y otros establecimientos. En ello, hubo una modalidad que llamó la atención: los medicamentos de venta libre podrán exhibirse en góndolas dentro de farmacias, siempre que se respeten condiciones estrictas. En San Juan, destacaron que, en principio, no se aplicaría.

Mauricio Caif, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias, expresó en la radio Mil20 que " hay que aclarar que eso no tiene todavía competencia en la provincia de San Juan. Empezamos a averiguar, tuvimos una consulta con la gente de División de Farmacia del Ministerio de Salud y ellos analizarán y verán cuáles serán las implicancias para la provincia de San Juan, a partir este viernes".

Destacó que "en lo legal, todavía tenemos un decreto que reglamenta toda la implementación de la normativa de la provincia de San Juan. Entonces, en un principio, lo definido en Nación no tendría implicancias en San Juan. Pero este viernes seguramente vamos a tener más certeza ya que depende que la provincia adhiera, lo tome e incorpore. Caso contrario, no".

Caif recordó que "básicamente lo que establece el decreto es que los medicamentos de venta libre, que en el último tiempo se han sumado bastantes, pueden ser exhibidos en la góndola de la farmacia. Hay que destacar que siempre y cuando se trate de una farmacia habilitada por salud pública o un profesional, no es en cualquier lado. Creemos y estamos convencidos de que, para proteger la salud de la población, el medicamento tiene que estar dentro de la farmacia. Es la única forma. No hay otra forma de que esto suceda si no es el medicamento dentro de la farmacia o el profesional farmacéutico controlándolo el expendio".

Agregó en ese sentido que "tenemos conocimiento de que hay medicación que se vende fuera de la farmacia, lo cual es totalmente ilegal. Y ya hemos estado en contacto con las autoridades y llegado el caso se hacen las denuncias correspondientes y la autoridad competente actúa".

En tanto, si en San Juan se adhiriese al decreto nacional, precisó que "el medicamento de venta libre, sobre lo que autoriza este decreto, va a ser exhibido en las góndolas de la farmacia, no serán grandes cantidades. Después cuando llegue el momento de entregarse y de venderse dentro de la farmacia, la persona que lo compre tiene que ser mayor de 18 años. Además, siempre el profesional farmacéutico va a velar por la salud pública y va a controlar la medicación que se entregue".