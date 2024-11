“Manipulación y Dependencia en Familias y Parejas”, ejes de una presentación especial en San Juan

lunes, 18 de noviembre de 2024 08:15

“Manipulación y Dependencia en Familias y Parejas”. Con ese tema, el psicólogo y doctor en psicología, Adrián Hinojosa, llegará esta semana a San Juan para presentar una función única que fusiona psicología, música en vivo y humor. La cita será el 22 de noviembre a las 21.30 horas en el Museo Franklin Rawson.

Esta charla, que tiene como objetivo ofrecer herramientas para comprender dinámicas emocionales cotidianas, promete ser una mezcla de reflexión profunda y entretenimiento, sin perder la seriedad que requiere el tema.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Hinojosa compartió detalles sobre su enfoque innovador para abordar temas tan comunes como la manipulación y la dependencia emocional, que afectan tanto a familias como a parejas. Lo interesante de esta propuesta es que, aunque se presenta sobre un escenario, no es un show convencional. "Es un espectáculo en toda regla porque tiene todos los ingredientes para hacerlo, pero la diferencia es que el contenido es sobre salud mental", explicó el psicólogo, quien aclaró que no se trata de una puesta en escena con actores ni metáforas, sino de una exposición directa y sincera de los desafíos que las personas enfrentan en sus relaciones más cercanas.

El público no solo escuchará teorías y conceptos psicológicos; también será parte activa de la experiencia. "Es una reflexión de algunos aspectos como psicólogo sobre qué cosas hago con mis pacientes y, sobre todo, contamos historias para que la gente conozca cómo otras personas han atravesado estos problemas. Contamos aspectos que tenemos todos en nuestra vida cotidiana como lo que nos pasan a todos en las casas: cómo construimos el amor, por qué a veces aparece la ansiedad cuando nos tenemos que separar de alguien, qué pasa con la sobreprotección a nuestros hijos, aspectos sobre la manipulación y la dependencia emocional que son parte de nuestra vida cotidiana", explicó.

Además, el psicólogo destacó que la presentación está diseñada de manera que el público pueda participar sin necesidad de exponerse. A través de interacciones ligeras y momentos de humor, los asistentes se sentirán identificados y, al mismo tiempo, se llevarán herramientas útiles para su vida diaria.

“Es un espacio donde la gente no va a hacer terapia, pero sí va a llevarse efectos terapéuticos. Les damos recomendaciones, herramientas y protocolos de intervención que pueden aplicar en sus propias vidas”, dijo Hinojosa. El formato permite que, a través de la risa y la música, se puedan tratar temas difíciles como la manipulación emocional y la dependencia sin que se pierda el enfoque serio y constructivo que requiere la psicología.

Reflexiones sobre la manipulación y la dependencia emocional

Uno de los ejes centrales de la presentación es la manipulación, un tema que Hinojosa aborda con la intención de "desmitificar" conceptos erróneos. A menudo se piensa que la manipulación es algo exclusivo de personas malintencionadas o personas con trastornos de personalidad, pero el psicólogo aclara que, en realidad, la manipulación es una práctica común, aunque a menudo no se reconozca como tal. “Lo que tratamos de enseñar es que la manipulación no es siempre algo siniestro, sino que es un mecanismo que utilizamos muchas veces para intentar resolver conflictos de manera unilateral. Todos, incluso sin darnos cuenta, manipulamos a otros en nuestras relaciones, y también somos manipulados", señaló.

En cuanto a la dependencia emocional, Hinojosa también ofrece una perspectiva reveladora. Según el psicólogo, esta no debe ser vista como algo natural o esperable en las relaciones, sino como un fenómeno causado por la ansiedad y el miedo al abandono. "A veces abrazamos relaciones que nos hacen mal simplemente porque tenemos miedo de quedarnos solos, pero ese tipo de dependencia no es saludable", afirmó. Durante su presentación, Hinojosa compartirá estrategias para reconocer y superar la dependencia emocional, poniendo énfasis en la importancia de tomar decisiones conscientes que favorezcan el bienestar a largo plazo.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN Y ACCIÓN

A lo largo de su carrera, Hinojosa encontró en la terapia familiar y de pareja una vocación que lo llevó a convertirse en un referente en su campo. Su habilidad para combinar la enseñanza de la psicología con el entretenimiento es un claro reflejo de su enfoque práctico y accesible.

"La fusión de la psicología con el espectáculo fue casi un accidente, porque yo vivo la mayor parte del año en España, no vivo acá en Argentina, y cuando vengo a Jujuy siempre doy un seminario para los alumnos, para la gente de Jujuy. Un día hicimos el seminario para profesionales de manipulación y no alcanzó el lugar, entonces nos ofrecieron hacerlo en el teatro. Fue como una cosa increíble, porque la gente me promocionó para que me ponga un tema de apertura, un tema de cierre. Le pusieron unas pinceladas de teatro, y fue un efecto increíble", contó sobre el paso que dio a fusionar la psicología con el arte.

Al ser también un académico que imparte clases en universidades de todo el mundo, tiene una perspectiva única que le permite conectar con diferentes audiencias. Este espectáculo no solo busca educar, sino también ofrecer a los asistentes un espacio donde puedan reflexionar sobre sus propias relaciones y comportamientos, y salir con una nueva comprensión de cómo gestionar mejor sus emociones y vínculos.

"En el espectáculo nadie se expone. No hago terapia con nadie, nadie me cuenta su tragedia personal, o sea, no es un lugar donde la gente va a hacer terapia. Sí es un lugar donde la gente se lleva efectos terapéuticos, porque escucha historias, se identifica, se lleva herramientas, recomendaciones de psicólogos, protocolos de intervención, estas cosas, sí. Pero la gente participa muchísimo, porque todos se sienten muy interpelados, muy conmovidos, y lo organizamos de determinada manera en que la gente puede participar sin que nadie se exponga a sí mismo", concluyó Hinojosa.

La cita con Adrián Hinojosa es el 22 de noviembre, a las 21:30 horas, en el Museo Franklin Rawson. Un evento que promete ser tanto un aprendizaje profundo como una experiencia emocionalmente enriquecedora, donde la psicología, el humor y la música se encuentran para ofrecer una mirada fresca y profunda sobre la manipulación y la dependencia emocional en nuestras relaciones más cercanas.