"En manos de Dios y los médicos": el cantante "Puneño" Sergio Olivera sigue en estado crítico

domingo, 17 de noviembre de 2024 14:09

Con esperanza pero con realismo, los hijos del cantante del grupo sanjuanino "Los Puneños", Sergio Olivera compartieron su último parte médico. Debido a su delicado estado, destacaron en redes sociales que tomaron una decisión como familia acerca de cómo compartirán la información de su salud.

Olivera sufrió un ACV en el Auditorio Juan Victoria, hace 10 días. Acababa de actuar en la Décima edición del Festival Viví Cantando San Juan, un evento organizado por el músico y productor Ernesto Guardia, también parte del grupo folclórico sanjuanino. Luego se conoció que también desarrolló neumonía, cuadros que lo dejaron en grave estado.

"Queremos contarles que papá continúa en coma, en estado crítico y con pronóstico reservado. Ya no tiene los sedantes que lo mantenían en coma y estamos a la espera de que empiece a responder a estímulos, lo cuál aún no lo hizo. Su tomografía no mostró lesiones de gravedad, esto no implica que no existan lesiones pequeñas, para ver si las tiene necesita que se le realicé una resonancia y ésto será recién la próxima semana", detallaron en el perfil de Facebook del músico.

Agregaron que "el doctor nos explicó ayer que será un camino largo, es por esto que ya no vamos a compartir un parte diario a menos que hayan novedades significativas. Ya sabemos que el próximo parte será el martes debido al fin de semana largo. Él se encuentra en las manos de Dios y los profesionales de la salud que lo cuidan".

Los hijos de Olivera manifestaron "les pedimos que continuemos unidos en súplicas de fe para que un milagro pueda sanar a papá. Les estamos eternamente agradecidos por toda la preocupación y fortaleza que él recibe de todos los que lo quieren y aprecian".