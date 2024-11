Bauti Paredes, la promesa del BMX sanjuanino que sigue los pasos del “Maligno” Torres

domingo, 17 de noviembre de 2024 17:00

Con tan solo 16 años, Bautista Paredes cuenta con dos años consecutivos representando a la provincia de San Juan en los Juegos Evita. Siguiendo el camino trazado por el maligno Torres, Bautista ha encontrado en el BMX una disciplina que le permite aconsejar a los que recién comienzan a practicar este deporte.

Con una remera firmada por el medallista olímpico contó su historia, "Comencé con el deporte hace dos años, y este es el segundo año que participo en los Evita. Me fue muy bien; la idea era ir a disfrutar y dar lo mejor de mí en la competencia.

Hubo tres etapas: la clasificación, las semifinales y las finales. En la final me fue muy bien, pero no dieron los puntajes; quedé quinto, y no estoy disconforme", comentó Bautista.

A pesar de la fuerte competencia, donde había chicos de un nivel superior, Bautista se sintió satisfecho de conocer a otros deportistas talentosos. "Me gustó conocer más a esa gente, mostrando lo que nosotros sabemos", añadió. Bautista tiene varios referentes en el BMX, siendo el maligno Torres uno de ellos. "Es una locura verlo andar", dijo. También menciona a otro chico de Córdoba que se destaca en el estilo street, Gaspar.

Actualmente, cursa quinto año de secundaria en la escuela Don Bosco, en la modalidad de comunicaciones. "Voy a la escuela en la mañana hasta la una del mediodía. A veces no tengo que estudiar mucho, pero entre semana no salgo mucho a andar; los fines de semana trato de salir", explicó.

Siempre priorizando la escuela sobre el deporte, Bautista enfatizó: "Siempre me gustó que me vaya bien en la escuela, entonces puedo llevar las dos", dijo el joven que actualmente entrena con Sebastián Sosa, quien lo acompañó a los Juegos Evita en ambas ocasiones.

"Me encantaría llegar muy lejos en el deporte, pero lo hago para despejarme. El BMX me da la adrenalina de querer salir todo el tiempo y seguir progresando", expresó.

"Hay muchos chicos que les interesa el deporte. Se empieza desde cero y es difícil; hay que tener perseverancia, mucha dedicación, caerse, levantarse y seguir. También es caro, no es fácil mantener una bici", advirtió Bautista.

El joven sanjuanino destaca la necesidad de contar con una escuela que enseñe y apoye a los nuevos talentos: "Cuando yo empecé, nadie me enseñó. Aprendí muchas cosas mal que ahora las estoy sufriendo. Había un ambiente tóxico que te tiraba abajo. El progreso ha sido muy grande".

Finalmente, Bautista aconsejó a los que recién comienzan: "Yo trato de apoyarlos porque no quiero que les pase lo que me pasó a mí. Siempre tirando la mejor, apoyándolos, dando consejos en los trucos que les cuesta, que para mí son fáciles, pero antes no lo eran. Todos los errores que tuve se los cuento a todos; me encanta ayudar".