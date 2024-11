Gerardo, el sanjuanino que emprendió con pistas y exhibidores de la mano del coleccionismo

sábado, 16 de noviembre de 2024 17:02

Gerardo Guardia, un sanjuanino apasionado, decidió emprender en el ámbito del coleccionismo creando pistas de madera encastrables que resultaron ser muy prácticas y creativas. Su historia comenzó incluso antes de nacer, cuando su padre, un coleccionista de motos y aviones, le regaló su primer juguete: "un coleccionable de la línea Matchbox".

Marcado por el destino, Gerardo comenzó a estudiar diseño industrial hace 20 años. Aunque no terminó la carrera, decidió dedicarse a la docencia en materias técnicas. "Hoy fabrico pistas y exhibidores", comentó con orgullo.

Su aventura en el diseño inició con un trabajo práctico en la facultad. "Nos hacían hacer maquetas, y le pedí recortes de madera a unos amigos. Me empezó a gustar el tema del diseño", recordó Gerardo. A pesar de no completar su formación académica, su pasión lo llevó a emprender. "No terminé la carrera, pero empecé con un emprendimiento", explicó.

Al principio, sus creaciones eran "regalos para cumpleaños", pero luego amplió su trabajo a otros rubros. "Tengo un hobby con el coleccionismo, y a partir de ahí, uniendo las dos cosas, empecé con las pistas para autos y exhibidores en distintas escalas", dijo.

Gerardo trabaja con una máquina del fondo Semilla, donde puede hacer diseños en la computadora y cortarlos con la máquina. "Voy organizándome el resto del día", agregó. La demanda es muy variada, partiendo del coleccionismo, pero también se desprende hacia regalos empresariales, cuadros y artesanías. Las piezas cuestan entre $500 y $700 cada una y son encastrables, dependiendo de la complejidad.

Este tema surgió a partir de unas pistas de plástico de los años 70 que "funcionaban con mecanismo de resorte que movían los autitos por las pistas". En base a eso, pensó en algo para que los chicos puedan jugar y personalizar. "Es todo desarmable y encastrable", explicó. Las uniones tipo rompecabezas se pueden hacer de distintos tamaños, dependiendo de la cantidad de tramos que pueden ser rectos, curvos, puentes o rotondas. "Se pueden armar distintos circuitos", añadió.

El coleccionismo le permitió abrir un mercado que abarcó tanto a niños como a adultos. "Ofrezco vitrinas y exhibidores grandes para colgar en la pared", detalló. A sus 54 años, Gerardo combinó su vida personal, siendo padre y abuelo, con su pasión por la enseñanza y el diseño.

Dedicó media jornada a la docencia en escuelas secundarias. "No tomé más horas en la docencia justamente para tener otras actividades. Media jornada es la docencia y la otra media jornada, el diseño y el coleccionismo", afirmó.

Recientemente, Gerardo encaró la creación de una página de internet para aumentar su presencia y publicidad en redes sociales. "Todo lo que he venido trabajando hasta ahora es recomendación y el boca a boca", concluyó.

Con su dedicación y creatividad, Gerardo inspiró a otros en su comunidad, demostrando que la pasión y el coleccionismo pueden convertirse en un próspero emprendimiento.