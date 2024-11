Avenida Circunvalación: Detallaron las obras de reparación y mejoras previstas

viernes, 15 de noviembre de 2024 09:36

Ariel Villavicencio, secretario de Infraestructura, detalló los avances en el mantenimiento y conservación de la Avenida Circunvalación, y señaló que, si la economía lo permite, se contemplan algunas mejoras adicionales.

En relación al mantenimiento de la arteria, Villavicencio explicó que se firmó un convenio que establece que Vialidad Provincial será la encargada de la conservación y mantenimiento de la zona. No obstante, aclaró que si Vialidad Nacional desea realizar alguna obra de mejoras, también podrá hacerlo, siempre que haya un acuerdo previo para coordinar los trabajos. "No es que pase totalmente a Vialidad Provincial y Vialidad Nacional no pueda ejecutar ninguna obra. Esto queda bajo su potestad, sigue siendo de ellos la ruta", sostuvo a Radio MIL20.

En cuanto a los plazos, Villavicencio informó que el convenio tiene una duración de 36 meses, alineado con la gestión del gobernador. Además, detalló que las obras en marcha incluyen principalmente reparaciones de guardarraíl, que han sufrido daños debido a accidentes, y que algunos sectores de la ruta no están en condiciones adecuadas. "La renovación del guardarraíl y la mejora de la iluminación, incorporando más tecnología, son parte de las prioridades. Es un trabajo costoso, pero hay sectores que requieren atención urgente", explicó.

El secretario de Infraestructura destacó que los sectores más críticos ya están identificados, y estos serán los primeros en ser reparados. En particular, se enfocarán en los accesos a los puentes, que presentan inconsistencias debido a la combinación de materiales diferentes. "La planificación es ambiciosa y se llevará a cabo a lo largo de estos tres años, con un plan de obra ajustado a la realidad económica. El gobernador ha demostrado que, cuando se fija un objetivo y la provincia acompaña, hemos logrado llevar adelante proyectos que se han concretado", sumó Villavicencio.