"Quiero salir adelante": Una familia sanjuanina perdió todo tras un voraz incendio

jueves, 14 de noviembre de 2024 19:01

Este jueves, una familia sanjuanina sufrió una tragedia cuando un feroz incendio destruyó su hogar en cuestión de minutos. El hecho, que ocurrió en las inmediaciones de la calle Vidart y calle 5, en el límite entre los departamentos de Pocito y Rawson, arrasó con todo lo que la familia había construido durante años.

Rosa, la propietaria de la vivienda, se mostró visiblemente afectada y aún en shock por lo sucedido. En una entrevista con la radio MIL20, explicó que el incendio fue causado por un cortocircuito que, según sus palabras, "me quemó todo". La mujer detalló que había salido temprano en la mañana para acompañar a su marido que está internado en el hospital, y al regresar, se encontró con el peor de los escenarios: su hogar en llamas. "Quiero salir adelante. Fue un dolor muy grande. Mi marido está muy mal y ahora que se me queme todo, necesito la solidaridad de la gente para ver si me pueden ayudar", comentó.

Rosa detalló que su hijo de 13 años logró salir a tiempo de la casa, pero no pudieron rescatar ninguna de las pertenencias. "Perdimos todo: la moto, la heladera, el televisor, la cama, ropa, comida, mercadería. Hemos quedado casi con lo puesto", lamentó. Según explicó, el cortocircuito se originó por cables muy viejos, lo que provocó el incendio.

Afortunadamente, personal de Rawson y del Gobierno de la Provincia se acercó al lugar para brindar asistencia inmediata a la familia afectada. Sin embargo, Rosa expresó la difícil situación que enfrenta: "No tengo en qué cocinar, nada. Quedé en la ruina".

En un llamado a la solidaridad, la mujer pidió colaboración para poder reconstruir su vida y cubrir las necesidades básicas. Quienes deseen ayudar pueden contactarse con Rosa al número 2643194619.